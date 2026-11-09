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Juan Obando, referente social de Santa Cruz y vinculado durante años a la actividad de Cáritas, participó de la multitudinaria misa que el papa León XIV encabezó en el barrio porteño de Palermo. En diálogo con LU12 AM680, describió la experiencia como un acontecimiento inédito para el país y destacó tanto la convocatoria como los mensajes que el Pontífice transmitió durante su visita.

“Nunca vi tanta gente en Argentina”, expresó Obando al referirse a la cantidad de fieles que se acercaron para participar de la celebración. Según las estimaciones mencionadas durante la transmisión, alrededor de dos millones de personas se congregaron en la zona.

Juan explicó que debió ingresar desde temprano: llegó a las 7 de la mañana.

El santacruceño contó que viajó por iniciativa personal y que pudo acceder a un sector lateral mediante una invitación especial, lo que le permitió permanecer sentado y tener mayor cercanía con el Papa. Sin embargo, explicó que debió ingresar desde temprano: llegó a las 7 de la mañana, mientras que la misa estaba prevista para las 11:30.

También señaló que hubo personas que comenzaron a llegar durante la noche para asegurarse un lugar. En ese sentido, recomendó organizarse con anticipación a quienes tengan previsto participar de las próximas actividades del Pontífice, especialmente la celebración en Luján.

Juan Obando, en la previa de la misa del Papa.

“Todo es muy lindo, la organización es impresionante. Por más que se escuche mucho ruido, la retirada es bastante ordenada”, describió sobre el operativo desplegado en Palermo.

Los mensajes de León XIV

Más allá de la convocatoria, Obando destacó el contenido de los discursos del Papa y consideró que León XIV transmitió un mensaje directo sobre distintos temas sociales y económicos que atraviesan a la Argentina.

“Nos encontramos con un Papa con un mensaje muy claro, muy directo y bien concreto”, sostuvo. Entre los puntos que valoró mencionó la relación entre la economía y el trabajo, además de la referencia a la discapacidad.

En particular, recordó la visita que el Pontífice realizó durante la mañana al Cotolengo de Don Orione, donde escuchó testimonios de personas que viven en la institución. Obando señaló que esos relatos lo conmovieron y destacó el trabajo que se desarrolla en ese espacio, donde residen alrededor de 400 personas.

Juan Obando, en una de las últimas peregrinaciones a la Virgen de Güer Aike.

“Es una de las tantas obras que tiene Argentina, que sostiene la Iglesia y también la comunidad”, expresó. Asimismo, consideró que las acciones solidarias y sociales permiten comprender el alcance de las instituciones que acompañan a quienes más lo necesitan.

Para el referente santacruceño, uno de los aspectos centrales de esta visita es que la convocatoria trasciende a quienes participan habitualmente de las celebraciones religiosas. “Hay mucha gente que no concurre tanto a misa, pero quiere escuchar el mensaje del Papa. Nos unifica el mensaje”, reflexionó.

Pueblos originarios y la realidad argentina

Obando también hizo referencia a las palabras de León XIV sobre los pueblos originarios y consideró que su experiencia pastoral en Perú, donde estuvo durante 20 años, le permite tener una perspectiva cercana sobre las problemáticas de las comunidades indígenas.

En ese sentido, señaló que se trata de una cuestión especialmente relevante en distintas regiones del país y de Latinoamérica.

Además, planteó una diferencia entre la recepción de esta visita y la que hubiera generado una eventual presencia de Francisco. Si bien reconoció su cercanía con el anterior Pontífice y se definió como “francisquista”, consideró que la llegada de León XIV permite poner el foco especialmente en el contenido de sus mensajes.

Juan Obando, Jorge García Cuerva antes de ser arzobispo de Buenos Aires y el padre Pepe Di Paola en Río Gallegos, enero 2023.

“Si hubiera venido Francisco, capaz que la persona de Francisco se hubiera puesto en el centro de todo el evento. Al ser él y lo que representa para los católicos y los no católicos también, nos centramos mucho en lo que nos trajo para decir”, explicó.

El camino hacia Luján

Obando adelantó que tiene previsto participar de las actividades que se desarrollarán en Luján, aunque todavía no había definido cómo organizaría su llegada. Una de las posibilidades era sumarse a una peregrinación junto a integrantes del Hogar de Cristo de Buenos Aires.

La propuesta contempla caminar durante varios kilómetros para llegar durante la madrugada y participar de la misa prevista en esa ciudad.

El referente recordó que en Río Gallegos, Caleta Olivia y Río Grande también funcionan espacios vinculados a la red de Hogares de Cristo, que trabajan en el acompañamiento y la asistencia social.

Finalmente, durante la comunicación con LU12, explicó que la multitud que se concentró en Palermo provocó dificultades en las comunicaciones telefónicas, incluso para enviar mensajes. Pese a esos inconvenientes, pudo compartir su experiencia desde Buenos Aires y transmitir la emoción que le dejó participar de una celebración que reunió a miles de personas de distintos puntos del país.