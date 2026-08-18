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Una convocatoria para una presunta “batalla de aura” en Río Gallegos se viralizó rápidamente en redes sociales. El encuentro, anunciado para este domingo 23 de agosto, no existe: se trató de un chiste creado como meme por Maia y Cristian, quienes luego debieron aclarar que el flyer era falso ante la difusión que alcanzó la publicación.

El contenido invitaba a la comunidad a participar de un supuesto torneo de “farmear aura”, una expresión vinculada a una tendencia que circula entre jóvenes en redes y que combina humor, cultura gamer y desafíos de presencia. El flyer anunciaba el encuentro para las 18, en la Plaza San Martín, con entrada libre, y planteaba: “¿Quién tiene más aura? Vení a demostrarlo”.

La repercusión del meme, sin embargo, derivó en una situación que sus creadores no esperaban. En los comentarios aparecieron insultos y expresiones violentas dirigidas principalmente hacia los niños y adolescentes, lo que llevó a Maia y Cristian a realizar un video para aclarar el origen de la publicación y cuestionar la reacción de algunos adultos.

“Hicimos un flyer invitando a la comunidad a ir. No hay ningún torneo de “farmear aura” en Plaza San Martín. Ese evento obviamente fue un chiste, un meme, pero el meme comenzó a circular un poquito más de lo que esperábamos“, expresaron.

Seguidamente, señalaron la preocupación que les generó el tono de los comentarios. “Nos llamó la atención la cantidad de personas adultas en los comentarios insultando a jóvenes por usar una palabra que no entienden. Y ahí nos tenemos que hacer una pregunta como sociedad: ¿qué lugar le estamos dando a los jóvenes?”.

Y agregaron: “Porque si cada vez que alguien hace algo que no entendemos, nuestra primera reacción es burlarnos, insultarlos y decirles cosas horribles, entonces ¿qué lugar les estamos dando para que se puedan expresar?“.

En otro posteo, Cristian volvió sobre la situación y alertó: “Nos preocupaba la violencia con la que comentaban totalmente impunes por actividades que realizan nenes de entre 10 a 14 años“.

En ese mismo mensaje, instó a los chicos a “disfrutar de su juventud y que nadie les diga que pueden o no hacer”, en defensa de aquellas actividades que forman parte de sus formas de expresión y entretenimiento.

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