“La idea de traer los cubanitos estaba desde hace años cuando vine a Río Gallegos en 2018. Nacimos en agosto del año pasado y surgió por una necesidad laboral, se llama ‘La Madrina’ porque es el nombre que me sugirió mi ahijada”, contó Myriam Dopazo, a La Opinión Austral, sobre el emprendimiento La Madrina Cubanitos.

“Tenemos diferentes variedades, vamos incorporando rellenos nuevos, diferentes coberturas y participando en eventos”, mencionó.

Es que, además, de los tradicionales cubanitos relleno de dulce de leche proponen diferentes coberturas: chocolate semiamargo con coco, chocolate blanco con coco, maní cubierto con chocolate con leche y crocante de maní y con chocolate blanco y crocante de maní.

“Sumamos crema moka, frutos del bosque, chocolina, oreo, nutella y este mes, agregamos pistacho, nos subimos a la ola verde, costó encontrarle la vuelta. Ahora, tenemos bañado en chocolate blanco y chocolate negro relleno con ganache de pistacho y lluvia crocante de pistacho”, dio a conocer.

Sobre la recepción por parte de quienes probaron el nuevo sabor, señaló que fue con “pulgar para arriba, es gratificante que me digan que el punto del ganache está justo, el sabor se siente con la combinación del chocolate. Cuando uno incorpora rellenos nuevos, la idea es que el sabor no se pierda cuando está dentro del cubanito“.

Cabe mencionar que los productos también están a la venta en una confitería del centro de Río Gallegos. “Proponen una merienda de mate y cubanitos, una linda combinación. Tenemos esa alegría”, contó.

La Madrina Cubanitos cuenta con un local ubicado en Almirante Brown al 600 en la costanera de Río Gallegos, frente al Parque de la Niñez, de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00. Los pedidos, con retiro o envio, se pueden realizar al 2966-244305.