El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino de la AFA publicó este jueves todas las sanciones correspondientes a la última fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025, incluidas las del clásico de Río Gallegos entre Bancruz y Atlético Boxing Club, partido del 16 de noviembre que terminó 4-2 a favor del bancario.

El partido ya había comenzado reñido. A los 3′, tras una señal del juez de línea y cinco minutos de deliberación, el árbitro Pedro Emilio Posatini Alcucero expulsó a David Oyarzún de Bancruz y a Julio Lescano Boxing, que se llevaron una fecha. Pero lo más grave fue lo que informó el árbitro del partido Pedro Posatini Alcucero sobre el entretiempo.

En el boletín oficial N° 78/25, la Asociación del Fútbol Argentino publicó los detalles del expediente N° 5549/25, entre otros, donde se detallan hechos, descargos y resoluciones del árbitro y los dirigentes de Atlético Boxing Club.

Posatini informó que “el partido comenzó a las 18:20 hs. debido a la demora de la presentación al campo de juego de la ambulancia” y luego refirió que “en el descanso del primer tiempo y transcurso al vestuario arbitral, fui golpeado desde atrás, de forma violenta, mediante un empujón de un dirigente del Boxing Club, quien cumple función de tesorero, y de nombre “Alberto (sic) Velásquez” (más conocido con el apodo de “Tito“)”.

Tras dicho empujón, “termine golpeando en el pecho a mi asistente nº 2, la Sra. Barcena Sandra, quien también sufrió, en consecuencia, la agresión”, añadió el árbitro. Por ese motivo, Velásquez, “fue retenido, inmediatamente, por la policía adicional y sacado de la fuerza de nuestra presencia”. Además, “estuvo insultando y amenazando a viva voz a la terna arbitral, diciéndonos esto: ‘son unos hijos de puta, boludos de mierda, ya los voy a agarrar afuera, giles, ya van a ver’, aseguró el referí.

Roberto “Tito” Velázquez aseguró que un policía lo empujó y por eso golpeó sin querer al árbitro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pero para el árbitro la situación se agravó después. Informó que cuando ingresaron al campo de juego, tras el descanso del primer tiempo, “otro dirigente del club Boxing, el Sr. Vacca Cesar (quien cumple función como director deportivo del club) se nos acercó a insultarnos a viva voz, diciéndonos esto: ‘Son unos hijos de puta, mangas de chorros, son unos desastres'”.

Y 45 minutos después, al finalizar el partido y yendo al vestuario arbitral, Pedro Posatini informó que “se nos presentó el presidente del Boxing Club, el Sr. Leonardo Mata, a insultarnos y a amenazarnos, diciéndonos esto: ‘Son unos hijos de putas, ustedes no entran más acá, somos el mejor equipo de la ciudad y nos cagaron, no los quiero ver mas acá, ni aparezcan por el club a arbitrar, son unos desastres(sic)'”.

El descargo de los dirigente de Boxing

Ante el informe del árbitro, el Tribunal de Disciplina, notificó a la Asociación Atlético Boxing Club y a los dirigentes mencionados, quienes realizaron su descargo. Según el expediente, el presidente del club, Leonardo Mata, negó en primer término “haber transgredido el reglamento disciplinario o de manera alguna haber cometido falta disciplinaria respecto del árbitro o la terna arbitral del encuentro referido”.

Y agregó que “para poder comprender los hechos suscitados, que describiré infra, es preciso contextualizarlos en el marco del encuentro deportivo de referencia. En este sentido es preciso hacer saber que el mismo se desarrolló de forma anómala o al menos con fallos arbitrales que fueron duramente cuestionados por el público tanto como por el plantel, en tanto en los primeros dos minutos del partido se expulsó a un jugador, lo que derivó en el primer gol en contra del club que represento. Luego se anula un gol de este club antes de los 20 minutos de juego, posteriormente se cobra un penal en favor del contrincante y posteriormente se anula otro gol, volviendo a perjudicar al Boxing. Todas decisiones arbitrales en el marco de jugadas dudosas y que siempre se resolvieron de manera desfavorable al Boxing”.

Para Mata, “esto provocó descontento generalizado en la hinchada y el plantel del Club. En este marco, al finalizar el encuentro, los ánimos estaban muy caldeados, por lo que como máxima autoridad intervine tomando todas las medidas a mi alcance para evitar que la terna arbitral o algún jugador tuviera altercados o ataques por parte del público o del mismo plantel”.

En cambio, el presidente del Boxing contó que hizo “ingresar rápidamente a los jugadores, conversé activamente con quienes pude para tratar de apaciguar lo que se vislumbraba como posible conflicto entre los presentes, así también retiré e hice retirar del predio a personas que se las notaba muy alteradas, siempre con el debido respeto y priorizando la integridad de la

terna arbitral y de todos los presentes. Asimismo, expresé a los árbitros el descontento con los fallos adoptados a lo largo del partido, pero en ningún momento les falté el respeto o les propiné insultos o amenazas, lo que niego categóricamente”.

Por su parte, Cesar Vaсса manifestó: “En ningún momento incurrí en insultos, faltas de respeto ni conductas agresivas hacia la terna arbitral. Por el contrario, me encontraba junto al

personal interno de seguridad del club, colaborando activamente para resguardar y proteger a los árbitros, dado que un grupo de hinchas se hallaba muy exaltado y manifestándose con insultos permanentes a raíz de diversas decisiones del partido. Mi comportamiento fue en todo momento correcto, responsable y orientado a preservar la integridad del cuerpo arbitral, evitando que la situación se descontrolara”.

Vacca pidió que “se reconsidere lo mencionado en el informe y se tenga en cuenta mi versión directa de lo sucedido, la cual refleja fielmente los hechos”.

Por último, el descargo Roberto Velásquez, negó “categóricamente la acusación de agresión al árbitro. Me acerqué únicamente a protestar verbalmente fallos que consideraba perjudiciales. El árbitro estaba rodeado por un escudo de seis efectivos policiales. Al intentar acercarme, dos efectivos me empujaron, haciéndome perder el equilibrio y chocando accidentalmente con el árbitro”.

“Nunca tuve intención de agredir a nadie. La protesta fue verbal. El contacto fue accidental por empujón policial. No hubo gesto, acción ni actitud agresiva voluntaria”, aseguró.

El Tribunal de Disciplina agregó al expediente el informe de la Policía de Santa Cruz y video del momento en que ocurrieron los hechos informados por el árbitro del partido. Luego consideró que “los dirigentes han dado una versión totalmente opuesta a los hechos denunciados, sin aportar elementos probatorios algunos que sustenten sus dichos, con lo que el informe del árbitro debe mantenerse incólume”, puesto que, por jurisprudencia “los informes elaborados por los árbitros constituyen semiplena prueba de lo que en ellos se consigna, y que sólo mediante el aporte de medios probatorios directos en contrario -lo que no ha ocurrido en autos-, puede desacreditarse ese valor”.

Por todo eso, la AFA resolvió sancionar a la Asociación Atlético Boxing Club con la pena de una multa equivalente al valor de 100 entradas generales (la normativa prevé multas de entre 42 a 510 entradas para casos como estos). Además sancionó al tesorero Roberto Velásquez, con 6 meses de suspensión, mientras que al presidente Leonardo Mata y al director deportivo César Vacca, con 2 meses de suspensión.

Más sancionados en el partido

Boxing Club afrontará su próximo compromiso con al menos tres jugadores sancionados que no podrán estar disponibles.

En el listado general de sanciones del Boletín N° 78/25 figuran, por el bancario, David Oyarzún fue suspendido 1 partido. Por el albiverde, el ayudante de campo Franco Negrete recibió dos fechas de suspensión, al igual que los jugadores Jonatan Vallejos y Matías Palacios. Mientras que Julio Lescano un partido.

Sancionados de la Zona 3 y Zona 4

Además de las resoluciones vinculadas al clásico entre Boxing y Bancruz, el Boletín Oficial N° 78/25 del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior incluye sanciones a futbolistas de otros clubes que integran las Zonas 3 y 4 del Torneo Regional Federal Amateur.

En la Zona 3, fueron sancionados: Facundo Rosales, jugador de Deportivo Esperanza de El Calafate, con una suspensión de 1 partido en aplicación del artículo 207 del Reglamento de Transgresiones y Penas; y también se registran sanciones de una fecha a Brian Lagos y Jonathan Martínez, futbolistas de Escorpión FC.

En tanto, en la Zona 4, el boletín consigna sanciones disciplinarias para jugadores de Independiente, Atlético San Julián, Unión Progresista Patagónica (UPP) y Deportivo Nocheros.

Todas estas sanciones impactarán directamente en la conformación de los equipos para la próxima fecha del campeonato, programada para el domingo a las 16:00 horas, en el marco del horario unificado dispuesto por el Consejo Federal, y modificarán las variantes disponibles para los cuerpos técnicos en una instancia clave de la fase regional.

Resolución por incumplimiento en el pago a ternas arbitrales

La AFA también abordó un reclamo presentado por ternas arbitrales que dirigieron encuentros disputados el 16 de noviembre de 2025 en las provincias de Catamarca y La Rioja.

El tratamiento del caso se enmarca bajo la referencia: Club Deportivo Amaicha (Santa María – Catamarca) s/ Apelación, donde el organismo disciplinario analizó denuncias elevadas por los árbitros actuantes, quienes informaron no haber percibido los honorarios correspondientes por parte de los clubes organizadores de los encuentros.

En una de las actuaciones, la terna arbitral que dirigió el partido disputado entre San Lorenzo (Catamarca) y Club Independiente (Catamarca) comunicó oficialmente que no percibió la suma de $460.000 que debía ser abonada por el club local, San Lorenzo, en concepto de gastos arbitrales.

El Tribunal tomó conocimiento formal de la situación y dio curso al reclamo, dejando asentado que el pago de los honorarios arbitrales constituye una obligación reglamentaria del club organizador del encuentro, según lo establecido en las disposiciones operativas del Consejo Federal.

En un segundo hecho, también fechado el 16 de noviembre, la terna arbitral que ofició en el encuentro entre Los Andes (Chilecito) y Club Juventud Independiente (La Rioja) denunció no haber percibido el monto correspondiente a su labor.

Según consta en el expediente, el importe adeudado por el Club Los Andes asciende a $365.000, suma que debía ser abonada al finalizar el partido, tal como establecen las normativas vigentes para competencias del Torneo Regional Amateur.

Ante ambos reclamos, el Tribunal de Disciplina resolvió dar curso a las actuaciones administrativas y avanzar con el proceso reglamentario correspondiente, intimando a los clubes involucrados a regularizar la situación económica con las ternas arbitrales denunciantes.