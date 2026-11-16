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Luego de los procedimientos realizados este lunes en Río Gallegos, el comisario Luis Poblete, titular del área de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, brindó detalles sobre el avance de las tareas y se refirió a las posibles conexiones entre las causas que involucran a Lázaro Báez.

Consultado sobre si las investigaciones podrían estar relacionadas, el jefe policial sostuvo: “Seguramente van a estar vinculadas todas entre sí, porque las personas, los actores delictuales, son todos los mismos“. No obstante, aclaró que será la Justicia la que determine cómo se relacionan los expedientes y cuál es el alcance de esos vínculos.

Uno de los puntos sobre los que hizo hincapié Poblete fue la posible circulación de otros vehículos con chapas patentes correspondientes a unidades diferentes. La consulta surgió a partir del caso de la Chevrolet S10 secuestrada en barrio San Benito, que circulaba con una patente perteneciente a otro vehículo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

“Por lo que tenemos entendido, sí. Se habría dado en otros vehículos y se está trabajando también en ese tema. De hecho, esta investigación derivó en esto, por ese trabajo”, explicó.

Respecto de cuándo y cómo habrían sido sustraídas las patentes, el comisario indicó que no pueden brindar información por el momento debido al secreto de sumario. Según explicó, esos datos podrían aportar elementos para avanzar sobre nuevas líneas de investigación.

La Policía secuestró una Chevrolet S10 que tenía pedido de secuestro federal por la causa Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los secuestros y el avance de la investigación

Durante la jornada del lunes, la Policía secuestró dos camionetas en distintos puntos de Río Gallegos. Una Chevrolet S10 fue incautada en inmediaciones de las calles 9 y 10 del barrio San Benito. El vehículo tenía un pedido de secuestro federal vinculado a la causa Austral Construcciones y era investigado por circular con chapas patentes de otra unidad del IDUV.

Horas antes, efectivos de la Dirección de Investigaciones y de la Policía Federal Argentina habían secuestrado una Ford Ranger Limited gris en un domicilio de Hipólito Yrigoyen al 400. De acuerdo con lo informado por Poblete, el vehículo registraba un pedido relacionado con la causa Vialidad y la investigación que involucra a Báez.

La Ford Ranger Limited gris que habría sido secuestrada por su presunta vinculación con la causa por lavado de activos y narcotráfico. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

El comisario también señaló que en los últimos días se realizaron entre seis y siete procedimientos y no descartó nuevas intervenciones. “Esto es el día a día que estamos trabajando y cada vez que se vaya revelando alguna información o una persona que colabore, seguiremos realizando todas las tareas y diligencias que tengamos que hacer”, afirmó.

Por último, destacó la colaboración de los vecinos para detectar situaciones que puedan resultar relevantes para las investigaciones. “Cada vez que tenemos algún inconveniente o hay algo que les llama la atención, nos van avisando, nos van comentando y chequeamos la información”, concluyó.