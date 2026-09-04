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La comunidad de Río Gallegos sigue impactada por el grave caso de Osa, una perra que fue encontrada en un avanzado estado de desnutrición y con sarna, en un descampado ubicado al fondo del barrio Virgen del Valle, cerca de la ruta. En el lugar le dejaron una cucha precaria y otro perro muerto a pocos metros. A tres días de su rescate, la mascota mostró una notable mejoría en su estado de ánimo.

El hallazgo fue difundido por la rescatista independiente Carolina Echeverría, quien intervino para asistir al animal y ponerlo a resguardo. Según explicó el pasado martes, recibieron el aviso de un vecino del barrio que caminaba con sus perros por la zona y advirtió la presencia de la perra, que se encontraba sola y en condiciones extremadamente delicadas. “Está totalmente desnutrida y tiene sarna”, explicó en un video donde se observa a la can acostada a la vera de una ruta, casi sin fuerzas para moverse.

Al compartir las imágenes del rescate, Echeverría también mostró el cuerpo del otro animal, envuelto en una manta, a pocos metros del sitio donde permanecía Osa. “Es un descampado donde no pasa mucha gente, no sabemos hace cuánto está ahí”, contó a La Opinión Austral.

En ese sentido, señaló que la zona es utilizada para abandonar animales y arrojar residuos de manera ilegal: “Este barrio lucha contra la gente que pretende hacer un basural clandestino en esa zona, que es usada también para descartar animales. Siempre rescatamos en la zona de campo”. Y agregó: “Lamentablemente es gente con recursos la que abandona, porque hay que tener movilidad para hacer tantos kilómetros”.

Tras el rescate, Osa recibió atención veterinaria del profesional Guillermo Basualto. El diagnóstico determinó desnutrición y sarna demodéctica. Durante los próximos días continuará con el tratamiento indicado y una alimentación de calidad.

La perra fue encontrada en grave estado de desnutrición y con sarna en un descampado del barrio Virgen del Valle.

“Hoy nos dio la sorpresa de pedir para salir”

Este viernes, Echeverría compartió una actualización sobre la evolución de la perra en sus redes sociales. “‘Osita’ desde su rescate hace tres días, estaba acostada, muy estresada. Pero hoy nos sorprendió, se levantó de buen ánimo, pidió salir al patio, comida y agua”, escribió en su publicación. Asimismo, remarcó que “es una alegría enorme cada avance”.

Asimismo, agradeció a las personas que realizaron aportes para colaborar con su recuperación: “Por cada aporte, ella tiene balanceado, carne, verduras, atención veterinaria”. De igual modo, valoró la atención del veterinario Basualto, del jefe del Departamento de Control Animal de la Municipalidad de Río Gallegos, Alejandro Cheuqueman, y de la proteccionista Cristina Musso.

La Opinión Austral se comunicó con Carolina Echeverría, quien precisó que desde el rescate Osa no se paraba y permanecía acostada, con mucho estrés. Sin embargo, este 4 de septiembre mostró un cambio positivo: “Hoy nos dio la sorpresa de pedir para salir, pidió comida y está más animada, nos sigue y mueve la cola”. Consultada acerca de la elección de su nombre, comentó: “Cuando la vimos, pensamos solamente en un deseo para ella… Que se convierta en la perrita más linda, que sea como una ‘Osita’”.

Precisó que la perra recibe vitaminas todos los días y se alimenta con hígado, verduras y balanceado. Además, indicó que esperan la llegada de su medicación especial para el problema de la piel el próximo lunes. “Les queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible está atención”, concluyó.

Osa recibe una alimentación especial como parte de su recuperación, bajo los cuidados del veterinario Guillermo Basualto.

Cómo colaborar

Quienes quieran ayudar a cubrir los gastos de tratamiento, atención veterinaria y alimento para Osa pueden realizar una colaboración a través de Mercado Pago.

Alias: wendy.bianka.fido

Titular: Cristina Musso (rescatista)

A su vez, quienes quieran colaborar con alimento también pueden hacerlo. Actualmente necesitan polenta, arroz y fideos para los distintos animales rescatados que se encuentran bajo su cuidado. Para coordinar las donaciones, pueden comunicarse con Echeverría a través de su cuenta de Facebook Carolina Patan RG.

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