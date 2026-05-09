Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda continúa avanzando en Río Gallegos y durante las últimas horas la Policía de Santa Cruz emitió un pedido oficial de localización para encontrar a Marcelo Félix Curtti, un hombre que estaría vinculado a la causa.

Según pudo conocer La Opinión Austral, los investigadores trabajan sobre distintas líneas para reconstruir los últimos movimientos y contactos relacionados con Cepeda, mientras se mantienen operativos y controles en distintos sectores de la ciudad.

Aníbal Cepeda tiene 72 años y su paradero es desconocido desde el 20 de Mayo pasado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Pedido de localización

A través de un comunicado oficial, la Policía solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Curtti y pidió que cualquier información relevante sea aportada de manera inmediata.

“Solicitamos colaboración para dar con el paradero de Marcelo Félix Curtti”, expresaron desde el Ministerio de Seguridad, que además difundió números de contacto habilitados para recibir datos vinculados a la investigación.

Las personas que puedan aportar información deberán comunicarse vía WhatsApp a los números 2966-635180 y 2966-408569, o llamar al 911.

Avanza la investigación

Mientras continúa la búsqueda de Aníbal Cepeda, las fuerzas de seguridad mantienen distintas medidas investigativas en Río Gallegos y zonas cercanas.

Una de las hipótesis de trabajo apunta a profundizar el análisis sobre el entorno y los movimientos previos a la desaparición del hombre de 72 años, motivo por el cual se reforzaron tareas de seguimiento y recopilación de información.

Fuentes consultadas señalaron que el pedido de localización no implica necesariamente una imputación formal, aunque sí representa una medida importante dentro de la causa.

Hermetismo

El caso generó fuerte repercusión en la capital santacruceña y mantiene en vilo a familiares, allegados y vecinos, mientras crece la expectativa por posibles novedades en las próximas horas.

Desde la Policía reiteraron la importancia de colaborar con cualquier dato que permita localizar a Curtti y avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de Aníbal Cepeda.

La causa continúa bajo estricta reserva judicial y no se descartan nuevas diligencias en el marco de la investigación.