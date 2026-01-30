Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A casi un mes de la desaparición de “Rayo”, encontraron una tortuga que podría ser la que busca la familia del reptil que fue rescatado en 2009.

“Encontré este bebit@ en la calle Antonio Fernández casi Zapiola… ¿me ayudan a compartir para que sus dueños lo encuentren?”, decía la publicación en la red social Facebook que en la noche de este jueves recibió Valeria.

“Rayo” fue rescatado en 2009 y no tiene alguna seña distintiva.

“A la 01:30 me llamó mi sobrino y me dijo que habían encontrado una tortuga parecida a ‘Rayo’, vi la foto de la publicación y dije: ‘Es ‘Rayo’. Me comuniqué con la señora, nos encontramos en Diarco y cuando lo vi, se puso como loco así que dijimos: ‘Es Rayo'”, contó a La Opinión Austral.

“Estuve hasta las 06:30 mirándolo en casa y empezamos a encontrar que le faltaban algunas cosas, está muy lastimado”, acotó.

La tortuga hallada recibió atención veterinaria y un tratamiento con crema para que se recupere su caparazón.

Este viernes a primera hora, Valeria llevó al tortugo al veterinario. Al respecto, detalló: “Le falta el pico largo y a los costados de los ojitos tenía blanco y éste que encontramos no tiene el piquito largo, es como si se lo hubiesen cortado, porque tiene un pedazo todavía, y los ojos no los tiene así. Lo torturaron, está muy lastimado. Es como si hubiesen agarrado algo filoso y le lastimaron el caparazón, hay pedazos de caparazón que no los tiene”.

“Cuando lo vi, se puso como loco así que dijimos: ‘Es Rayo'”. VALERIA, DUEÑA DE “RAYO”

Sin embargo, a Valeria le llamó la atención el comportamiento de la tortuga. “Es del mismo color que ‘Rayo’, cuando llegó a la casa, comió enseguida, tomó agua, empezó a recorrer la casa e iba a los lugares de siempre“, comentó.

“Rayo”, de aproximadamente 20 años, convive con dos tortugas más, de agua, “Forki” y “Dubbi”, de unos 14 años, y un perro salchicha, “Manuelito”.

Sin embargo, pareciera que no es la tortuga que se perdió durante el corte de luz del 31 de diciembre en el barrio Padre Olivieri de Río Gallegos.

En cuanto a la consulta veterinaria, explicó: “Me dijo que no es ‘Rayito’. Tiene varias cosas distintas a mi ‘Rayo’. Le quisieron pegar algo y al sacárselo, le pasaron a arrancar el caparazón, tiene mordidas las puntas del caparazón. Me dieron unas cremas para que le vaya poniendo hasta que mejor. Está muy hinchado, lo más preocupante eran las heridas que tenía por fuera”.

“No se si es ‘Rayito’, lo veremos con el tiempo”. VALERIA, DUEÑA DE “RAYO”

“Pero es todo muy raro porque anda por toda la casa como si la conociera, quedó hiperactivo”, observó.

“No se si es ‘Rayito’, lo veremos con el tiempo”, cerró.

Cabe mencionar que en redes sociales circuló la información de la aparición de una tortuga lastimada en calle Roque Sáenz Peña, en el barrio Fátima, pero ésta no era “Rayo”. También, con fecha del 10 de enero, circula la publicación de una vecina buscaba a su tortuga, pero afortunadamente ya la encontró.

Mientras la tortuga hallada se recupera y Valeria queda atenta a alguna familia que se encuentre buscando a su mascota, la búsqueda de “Rayo” continúa.

Por cualquier información, el teléfono para comunicar es el 2966-585908.