Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el 31 de diciembre, una familia de Río Gallegos busca a su tortuga macho: “Rayo”.

“La rescatamos de alguien que la tenía en muy mal estado, la llevamos al veterinario y nos hicimos cargo hasta que mejoró y nos acompaña desde el 2009”, contó Valeria, su dueña, a La Opinión Austral.

En la familia, “Rayo” no es el único integrante animal, la tortuga macho de aproximadamente 20 años convive con dos tortugas más, de agua, “Forki” y “Dubbi”, de unos 14 años, y un perro salchicha, “Manuelito”.

Sobre la última vez que la vieron, la vecina del barrio Padre Olivieri recordó que “la puerta del patio estaba abierta y creemos que salió por ahí, nos confiamos en que estaba dormido. Dimos vuelta el patio y no apareció, salimos a buscar por el barrio y nadie lo vio“.

Si bien la vivienda cuenta con cámaras de seguridad, “Rayo” desapareció durante el corte de luz que afectó a gran parte de la capital santacruceña durante la víspera de año nuevo e incluso las primeras horas del 2026, por lo que no se cuenta con un registro visual.

Cabe mencionar que en redes sociales circuló la información de la aparición de una tortuga lastimada en calle Roque Sáenz Peña, en el barrio Fátima, pero ésta no era “Rayo”.

Es la primera vez que la tortuga desaparece. Anteriormente la familia vivía en un departamento, donde contaba con su terrario. “Cuando nos mudamos a una casa con patio, empezó a salir al patio, pero siempre estábamos ahí vigilando”, mencionó Valeria.

Como en otras oportunidades, como fue el caso de “Franklin”, “Pepito”, “Panchita” y “Jacinto”, se espera que el reptil se pueda reencontrar pronto con su familia.

Por cualquier información sobre “Rayo”, se pueden comunicar al 2966-585908.

Leé más notas de La Opinión Austral