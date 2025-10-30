Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Disfraces de Avengers, La Purga, Encanto y los tradicionales de Jason, Freddy Krueger y Ghostface son apenas algunas de las opciones que están ofreciendo los cotillones en Río Gallegos.

Los cotillones ofrecen desde el clásico disfraz de diablo hasta los de personajes de películas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

A horas de la celebración de Halloween y a pesar de ser fin de mes, los vecinos se volcaron a los pocos comercios del rubro en la capital provincial en busca de alguna pieza o accesorio como una túnica, que podía comprarse por 8.500 pesos o de un disfraz completo, a partir de los 20 mil pesos. En tanto que las máscaras de látex tenían un precio de alrededor de 40 mil pesos hasta 100 mil.

“Buscan accesorios para armarse sus propios disfraces, entendemos que los kits son un poco caros”. SEBASTIÁN, VENDEDOR

La Opinión Austral dialogó con los comerciantes para conocer cómo fue el movimiento de ventas y qué busca la gente.

“Las ventas han empezado el martes a la mañana. Lo que más buscan son decoraciones como telarañas, arañas de plástico, las telarañas estaban a 1.500 pesos y las arañitas de plástico, según el tamaño, están entre 2.500 a 6.000 pesos”, comentó Sebastián.

Este jueves, los comercios tuvieron gran afluencia de clientes. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Diferenció que los disfraces “demoraron un poco en salir, principalmente buscan accesorios para armarse sus propios disfraces, entendemos que los kits son un poco caros”. Entre los personajes más buscados estuvieron Terrifier y Ghostface.

Las máscaras de látex cuestan desde 40 mil y hasta 100 mil pesos.

En otro de los comercios, manifestaron que lo más busca la gente son “disfraces que sean baratos, mascaritas y cosas así para salir a pedir dulces”.

En cuánto al incremento del interés, el vendedor observó que es apenas “un poco más que el año pasado, pero venimos con público creciente”.

Por último, en cuanto a los personajes, los clásicos fueron los más buscados, pero el ingenio también está a la orden del día. “La gente inventa con las cosas que tiene, inventa sangre y le pone un poco de onda”, cerró.