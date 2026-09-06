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En el marco del Día del Scout Argentino y de la Buena Acción, que se celebra cada 5 de septiembre, los cinco grupos Scout de Río Gallegos dijeron presente en el tradicional izamiento dominical. Con sus pañuelos, uniformes y el entusiasmo que caracteriza al movimiento, niños, jóvenes y jefes compartieron una jornada especial para celebrar el espíritu scout y poner en valor el trabajo que, durante todo el año, llevan adelante en distintos barrios de la ciudad, acompañando a las nuevas generaciones y promoviendo el respeto, la solidaridad y el cuidado de la naturaleza.

Daniela Collinao, jefa del grupo Scout San Juan Pablo II, contó que una de las principales tareas que desarrollan es acompañar a los niños y jóvenes a través de actividades recreativas y educativas basadas en valores. “Nosotros hacemos actividades recreativas para los chicos y tratamos de enseñarles a ser mejores personas”, explicó a La Opinión Austral.

En ese sentido, destacó que el trabajo apunta a promover el respeto, el cuidado de la naturaleza y la convivencia. “Para el día del Scout solemos quedarnos a dormir en algún lugar y venimos todos juntos al izamiento”, detalló.

Pequeños integrantes del grupo Scout Padre Juan, con sus banderas.

Actualmente, Río Gallegos cuenta con cinco grupos Scout distribuidos en distintos barrios de la ciudad: El grupo Hugo Giménez Agüero funciona en el barrio APAP; Monseñor Alemán, en el barrio Belgrano; San Juan Pablo II, en la Parroquia San José Obrero; Padre Juan, en San Benito; y Cristo Redentor, a metros de la UNPA. Desde el movimiento invitan a las familias a acercarse al grupo que se encuentre más próximo a su domicilio.

“Nosotros simpre les decimos a los chicos que no importa de que grupo sean, que lo importante es que sean Scout, señaló Collinao.

Daniela Collinao, jefa del grupo Scout San Juan Pablo II dialogó con La Opinión Austral.

Una Expo Scout para toda la comunidad

Como parte de las actividades para dar a conocer el trabajo que realizan durante todo el año, los cinco grupos organizarán una Expo Scout el 26 de septiembre, en el Complejo Cultural, de 15 a 19 horas.

“Vamos a mostrarle a toda la población de Río Gallegos lo que hacemos los grupos Scout, desde los más chiquitos hasta los más grandes”, adelantó.

Los grupos reciben a chicos y jóvenes desde los 5 hasta los 22 años, y desarrollan propuestas orientadas al aprendizaje, la convivencia y el trabajo en equipo.

Collinao también destacó el desafío de acompañar a las nuevas generaciones en un contexto atravesado por el uso constante de la tecnología. “Tratamos de sacarlos un poco del celu, o si no, si lo usan, transformar ese conocimiento para que no se vuelva violento en esta sociedad que tenemos hoy en día”, expresó.

Aprender haciendo

Para quienes quieran sumarse, no es necesario contar con conocimientos previos. “Todos les van a enseñar ahí. Nosotros aprendemos haciendo”, explicó la jefa del grupo San Juan Pablo II.

Los cinco grupos cuentan con presencia en redes sociales y pueden contactarlos alló para conocer las actividades y horarios.