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La tarotista Luisina Hubinsky fue la invitada de la “tercera silla” en una nueva edición de Fuera del Aire, el programa que se emite los lunes, miércoles y viernes a través de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, y que además se retransmite por FM Láser 92.9.

Durante la entrevista, compartió su experiencia personal y cómo inició su camino en el mundo del tarot y las terapias holísticas, un recorrido que comenzó en plena pandemia. “A mí me pasó que primero fue en pandemia. Yo ya tenía mi estilo de vida energético: siempre era la que tenía un sahumerio en la cartera, una velita, aromaterapia, distintas terapias naturales”, relató.

Antes de dedicarse a este universo, Hubinsky trabajaba en pastelería infantil. Sin embargo, el contexto sanitario cambió su realidad laboral y la llevó a replantearse su rumbo. “Cuando llegó la pandemia, yo en realidad me dedicaba a la pastelería infantil, pero se pinchó, me quedé en casa, no se pudo trabajar más. Tenía mucho tiempo disponible y ese tiempo lo usé para profundizar en aprender sobre esto”, explicó.

De lo personal a lo colectivo

En ese proceso, su entorno cercano comenzó a acercarse en busca de ayuda, lo que marcó un punto de inflexión en su camino. “Mis amigas me escribían: ‘estoy tantos días encerrada, me siento mal, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo tomar para no tomar una pastilla? ¿cómo puedo limpiar el ambiente?’ Y así fui dando tips, consejos”, contó.

Ese intercambio la llevó a reconocer que podía acompañar a más personas.“Me di cuenta de que tenía conocimientos como para poder no solo ayudar a mis amigos sino también a más personas. Entonces me fui perfeccionando, cambié mi Instagram y lo volví un espacio de tips, y así me fui metiendo en este mundo”.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El encuentro con el tarot

El salto definitivo llegó a través de su experiencia en la Feria de San Telmo, donde comenzó a vender productos esotéricos como sahumerios y velas. “Terminé trabajando en la Feria de San Telmo. Ahí hacía productos como sahumerios y velitas, y a través de la feria hice intercambios con una chica. Ella me hizo una sesión de tarot y ahí me sumergí de lleno”.

Según relató, ese momento fue clave no solo por el contacto con el tarot, sino por una revelación personal. “Ella me remarcó muy fuerte que mi misión en esta vida era comunicar. Todo lo que tenga que ver con la comunicación me iba a ayudar a evolucionar”.

Un tarot con identidad

Durante el programa, Hubinsky también presentó el mazo con el que trabaja actualmente, destacando su conexión con lo local. “Me llamó la atención este tarot que traje para mostrarles, porque es el tarot Madre Tierra, que tiene ilustraciones de nuestras tierras. Normalmente tenemos el tarot egipcio o el de Marsella”.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Terapias complementarias, no sustitutivas

En línea con el enfoque del programa, la tarotista remarcó la importancia de entender estas prácticas como herramientas complementarias dentro del bienestar integral.

“El tarot, el reiki o los registros akáshicos pueden acompañar procesos personales, ayudar a ordenar pensamientos o conectar con la intuición, pero no reemplazan tratamientos profesionales”, explicó. Dejó un mensaje claro sobre salud mental: “Ante cualquier situación de angustia o vulnerabilidad, siempre hay que acudir a profesionales de la salud mental, como psicólogos o psiquiatras”.

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