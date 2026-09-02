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Hace dos semanas, La Opinión Austral dio a conocer el caso de un perro que había sido rescatado de la calle y se encontraba en tránsito, a la espera de un hogar definitivo.

Las integrantes de la agrupación proteccionista “Valentín en cada huella” habían expuesto la situación de “Max” y explicaron que necesitaba un hogar definitivo, debido a que ya no podían continuar brindándole tránsito.

“No queremos que Max vuelva a conocer la calle después de todo lo que ya pasó. Necesita una familia que lo elija y no lo abandone”, subrayaron este lunes.

Tras la difusión del caso, en menos de 72 horas, llegaron las buenas noticias.

“¡Max consiguió familia! Queremos agradecer de corazón a todos los que se tomaron un ratito para compartir su historia, a los medios que nos ayudaron a difundirla“, comunicaron este miércoles.

“Hoy podemos contarles que Max consiguió una familia. Si bien comienza ahora un proceso de adaptación a su nuevo hogar, estamos inmensamente felices de saber que tiene un lugar donde lo quieren, lo cuidan y le van a dar todo el amor y los cuidados que necesita”, dieron a conocer desde la agrupación.

“¡Te deseamos una vida hermosa, Max!”, expresaron y agradecieron “a todos los que hicieron posible este final feliz”.