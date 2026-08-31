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Max, un perro rescatado de la calle en Río Gallegos, volverá a quedar sin hogar luego de no conseguir una familia que lo adopte. A través de sus redes sociales, la agrupación proteccionista “Valentín en cada huella” lamentó que “sus dueños lo dejaran en una plaza esta semana”.

En ese sentido, desde la organización señalaron que, pese a los esfuerzos y el trabajo realizados para encontrarle un hogar, “no se consiguió adopción, hicimos lo que pudimos, pero no depende de nosotros”.

El pasado 23 de agosto, las integrantes del grupo dieron a conocer la situación de Max y explicaron que necesitaba un hogar definitivo, debido a que ya no podían continuar brindándole tránsito.

El animal está castrado y se lleva muy bien con otras mascotas. “Es un perrito que merece una segunda oportunidad”, manifestaron.

Además, hicieron hincapié en la importancia de encontrar personas responsables que puedan ofrecerle estabilidad. “No queremos que Max vuelva a conocer la calle después de todo lo que ya pasó. Necesita una familia que lo elija y no lo abandone”, subrayaron.

Finalmente, indicaron: “Si podés darle un hogar a Max, escribinos por privado (mediante Facebook o Instagram). Él no necesita mucho: solo una oportunidad y una familia que sea para siempre”.

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