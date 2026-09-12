El relevamiento de la consultora Analytica que ubicó a Santa Cruz como la provincia con el changuito más caro del país, con un costo de $1.044.640, volvió a poner el foco sobre el precio de los alimentos. En ese contexto, La Opinión Austral estuvo este sábado en el Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos para conocer los valores de frutas, verduras y productos frescos, además del movimiento de consumidores y las ventas de los comerciantes.

Durante la recorrida, el director Comercial del establecimiento, Eugenio Grela, y distintos vendedores se refirieron al nivel de actividad, las promociones disponibles, el origen de la mercadería y el comportamiento de los compradores.

Eugenio Grela: “Se buca nivelar los precios”

Grela precisó en diálogo con LOA que en los últimos diez días se reforzó la difusión del Mercado para ampliar el alcance entre los consumidores. “Hemos hecho una publicidad más agresiva para que lleguemos a todo el público. Como siempre digo, no estamos llegando a la totalidad de la ciudadanía, pero por algo muy simple: hay gente que no tiene vehículos, a la que las distancias obviamente le cuestan porque es dinero. Y esa publicidad ha abierto a que se empiecen a acercar”, dijo.

Asimismo, señaló que una promoción realizada la semana pasada generó un volumen de ventas superior al esperado: “Hemos hecho una publicidad con productos de combos para ventas y prácticamente hemos vaciado el mercado”.

Eugenio Grela, responsable del Mercado Concentrador, explicó las estrategias implementadas para ampliar la llegada del establecimiento a los consumidores. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El nivel de comercialización también repercutió en la disponibilidad de algunos productos. “Hoy en día tenemos poca mercadería porque los camiones de los productores están en camino para reponer (…) Fue alta la cantidad de ventas”, explicó. Seguidamente, vinculó el funcionamiento del espacio con la situación económica de las familias y detalló que las promociones están dirigidas tanto a consumidores como a comerciantes.

“Nosotros estamos haciendo ofertas para que las verdulerías, los mayoristas mantengan sus márgenes de ganancia y puedan vender con muy buena calidad a menores precios”, afirmó y planteó el objetivo que persigue el establecimiento: “Se buca nivelar los precios, mejorar las calidades y que la gente coma mejor desde el punto de vista de frutas y verduras”.

Grela mencionó que hay proveedores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y la zona de Río Colorado. Para los productores locales existe un régimen diferenciado: “Los que tienen un régimen de 100% bonificado son los productores locales, aquellos que tienen su producción local y han invertido en la provincia y piden un puesto acá”. Según detalló, el esquema busca favorecer la comercialización de productos provenientes de Santa Cruz.

Qué ofrecen los comerciantes

Por otra parte, los vendedores consultados por este medio compartieron las promociones vigentes y se refirieron al movimiento en sus puestos. Sebastián señaló que la actividad es constante y detalló algunas de las ofertas disponibles: tres kilos de naranja por $4.500 y un kilo de palta por $7.500. “Se está moviendo bastante”, recalcó. A su vez, indicó que algunos consumidores llegan por primera vez al establecimiento y consideró que todavía existe público que no conoce el lugar.

Sergio, otro de los vendedores, sostuvo: “La gente se va contenta, los precios son buenos, así que ahora va funcionando bien. Por suerte, esto va a funcionar y creo que va a traer muchas cosas para todos lados”. En su puesto, ofrece siete kilos de fruta por $15.000.

Marcela, comerciante oriunda de Bahía Blanca, comentó que el movimiento se distribuyó durante distintos días: “Hoy mermó un poquito porque se notó que en toda la semana hicimos venta fraccionada. Se puede atender mejor a la gente, no se hacen colas tan largas”.

La vendedora resaltó la variedad disponible: en su puesto hay cinco variedades de papa y dos de zapallo, con distintas alternativas de precios. Entre las promociones vigentes, ofrece dos kilos de manzana roja, dos kilos de pera y dos kilos de banana de Ecuador por $11.500. Otra alternativa es dos kilos de manzana y dos kilos de pera por $8.500.

Marcela, comerciante llegada desde Bahía Blanca, destacó la variedad de frutas y verduras y las alternativas de precios en su puesto. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Alejandro, responsable de un emprendimiento dedicado a la producción de papa fresca, explicó que parte de la mercadería se produce dentro de la provincia. “Somos las únicas papas santacruceñas. Estas las hacemos frescas, las envasamos, te duran de 7 a 9 días en la heladera común y después las frizas por 90 días”, subrayó.

El emprendimiento cuenta con una fábrica en El Calafate y también desarrolla producción local. La papa se presenta en distintas variedades de corte, como bastones, rejilla y cubos. Alejandro se refirió igualmente al comportamiento del consumo frente al contexto económico.

“Lo que es comida siempre sale. Hoy la gente se restringe, no sé, en viajar, en comprar ropa, en comprar electrodomésticos, pero lo que es comida sí. Nosotros estamos trabajando muy bien, gracias a Dios”, añadió.

Alejandro, productor de papa fresca, contó cómo se desarrolla la producción entre El Calafate y Río Gallegos y cuáles son las opciones que comercializa. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, planteó que la producción local apunta a reducir los costos vinculados al traslado de mercadería desde otras provincias. “Lo que nosotros tratamos de hacer con la papa que plantamos es bajar los costos y poder vender cada vez más barato”, sostuvo. Según indicó, la bolsa de cinco kilos cuesta $25.000 y también comercializan el producto por kilo.

Horarios

El Mercado Concentrador Patagónico funciona de 10:00 a 16:00. Los comerciantes consultados señalaron que entre sus clientes se encuentran consumidores particulares, verdulerías, mayoristas y establecimientos gastronómicos.

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