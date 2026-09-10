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El costo de llenar el changuito del supermercado varía de manera significativa según la provincia y en algunas jurisdicciones ya supera el millón de pesos. De acuerdo con el relevamiento de la consultora Analytica, Santa Cruz tiene el changuito más caro del país, con un costo de $1.044.640, seguida por otras provincias de la Patagonia.

El estudio, denominado “El changuito federal”, releva una selección de alimentos y bebidas representativa del consumo de la clase media y busca reflejar la compra mensual de un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. Para facilitar la comparación entre las distintas jurisdicciones, Analytica estandarizó las marcas y presentaciones de los productos incluidos en la canasta.

Santa Cruz encabeza el ranking de los changuitos más caros

Según los datos correspondientes a agosto, Santa Cruz ocupa el primer lugar entre las provincias con mayor costo de la canasta, con $1.044.640. El ranking continúa con:

Chubut: $1.030.321.

$1.030.321. Río Negro: $1.006.832.

$1.006.832. Tierra del Fuego: $1.002.496.

$1.002.496. Neuquén: $999.797.

En el otro extremo, las compras más económicas se registraron en La Rioja ($910.748), Mendoza ($915.724) y San Luis ($920.538).

La diferencia entre los valores refleja la fuerte dispersión de los precios de alimentos y bebidas a lo largo del territorio nacional.

Qué productos aumentaron más en agosto

El relevamiento también mostró importantes diferencias en la evolución mensual de la canasta. Chubut registró el mayor incremento, con una suba del 4,8%, seguida por Mendoza, con 3,9%, y La Rioja, con 3,7%.

En el otro extremo, Chaco, La Pampa y Río Negro tuvieron los menores ajustes mensuales, todos por debajo del 0,8%.

Entre los productos que más incidieron en los aumentos se destacó la cebolla, cuyo precio registró incrementos de entre 10% y 40% según la provincia. También sobresalieron los fideos, con subas de entre 4% y 7% en la mayoría de las jurisdicciones.

El aceite de girasol presentó aumentos de entre 2% y 4% en casi todas las provincias. Las excepciones fueron Jujuy y Salta, donde el producto aumentó 5,2% y 7,2%, respectivamente.

En el caso de los fideos, San Juan y Salta registraron los mayores incrementos, con 9,6% y 11,5%. En cambio, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Cruz tuvieron aumentos inferiores al promedio.

Cuánto aumentó el changuito respecto de julio

Al comparar el costo de la canasta con el último día de julio, Chubut presentó el mayor incremento nominal, de $36.400, seguida por Mendoza, con una suba de $34.322, y Jujuy, con $27.073.

Las menores variaciones se observaron en Chaco, donde el changuito aumentó $5.322; La Pampa, con $2.165; y Neuquén, con apenas $217.

En la comparación interanual, la Patagonia volvió a mostrar los mayores incrementos, con aumentos de entre 35% y 37%. En contraste, las menores variaciones se registraron en San Luis (+25,5%), La Rioja (+25,1%) y Catamarca (+24%).

El impacto del changuito sobre los salarios

Analytica atribuye parte de la dispersión de precios a las diferencias en el costo de vida entre las distintas regiones del país. La Patagonia concentra los changuitos más caros, pero también registra algunos de los niveles salariales más elevados.

En particular, Santa Cruz combina el mayor costo de la canasta con el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, solamente detrás de Neuquén. Esto permite compensar parcialmente el mayor costo de los alimentos mediante ingresos superiores.

Sin embargo, el análisis también advierte sobre el efecto que tienen los salarios elevados de determinadas actividades, como el sector petrolero. Para evitar que esos ingresos distorsionen la comparación, el relevamiento tomó como referencia el salario del comercio minorista, una actividad con un importante volumen de empleo.

Bajo ese parámetro, el costo de la canasta representa una proporción significativa de los ingresos familiares: en la mayoría de las provincias, comprar el changuito requiere destinar más de un tercio de la suma de dos salarios de trabajadores del comercio.

El dato adquiere especial relevancia en un contexto en el que el INDEC dará a conocer la inflación de agosto, mientras las estimaciones previas anticipan que el índice podría ubicarse por debajo del 2%.