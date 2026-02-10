Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Río Gallegos lanzó un llamado formal a los propietarios de 448 vehículos secuestrados que permanecen depositados en la playa de secuestro municipal, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz.

La citación emplaza a todas las personas que se consideren con derecho sobre estos rodados a solicitar su retiro, previa justificación de titularidad y el pago de los gastos correspondientes, dentro del plazo de 90 días corridos desde la última publicación de edictos. En caso de no presentarse reclamo, el Municipio podrá actuar conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 1262.

El fuego alcanzó a 22 vehículos secuestrados. FOTO: SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS SANTA CRUZ.

El llamado se realizó en medio de un incendio en el corralón municipal de autos secuestrados que afectó 22 vehículos que ingresaron al predio alrededor de 2011, según pudo saber La Opinión Austral.

Qué establece la Ordenanza N° 1262

La normativa municipal regula el destino de bienes abandonados, perdidos o secuestrados, incluidos los vehículos. De acuerdo al Artículo 7°, una vez cumplidas las publicaciones oficiales, que son cuatro a partir de la primera realizada el 3 de febrero de 2026, y transcurridos 90 días sin reclamo, el bien se considera abandonado a favor de la Municipalidad, incorporándose a su patrimonio.

En el caso específico de los rodados, la ordenanza exige la identificación de marca, modelo, patente, número de motor y chasis, además de informes ante el Registro de la Propiedad del Automotor, la Policía Provincial y el Juzgado Municipal de Faltas.

Dónde consultar el listado completo de vehículos

Las planillas oficiales con los datos de los 448 autos se encuentran disponibles para su consulta en el Juzgado Municipal de Faltas, Aconcagua N° 1264; y en la Dirección de Tránsito, Mariano Moreno N° 432.

Publicación oficial y citación a los propietarios.

En ambos lugares, los interesados pueden verificar si su vehículo figura en el listado publicado y conocer el estado administrativo del mismo.

Requisitos para retirar un auto del corralón municipal

Para poder retirar un vehículo secuestrado, el Municipio exige acreditar la titularidad o derecho sobre el rodado, abonar las multas vigentes, si las hubiera y pagar los gastos de remoción, depósito, conservación y publicación de edictos. Solo cumpliendo con estos requisitos se habilita la restitución del bien dentro del plazo legal.

Qué autos son los secuestrados

Del análisis del listado oficial surge que el depósito municipal concentra una gran cantidad de vehículos de marcas tradicionales del parque automotor argentino. El desglose por marcas principales es el siguiente:

Renault : 120 vehículos

: 120 vehículos Volkswagen : 76 vehículos

: 76 vehículos Fiat : 74 vehículos

: 74 vehículos Ford : 68 vehículos

: 68 vehículos Chevrolet : 59 vehículos

: 59 vehículos Peugeot: 41 vehículos

El resto se distribuye entre marcas como Dodge, Chrysler, Hyundai, Citroën, Toyota, Subaru, Mitsubishi y Jeep, entre otras.

Más de 50 años de historia automotriz

El listado publicado por el Municipio abarca más de cinco décadas de historia automotriz. Entre los rodados figuran vehículos antiguos y clásicos, como Peugeot 404 y 504, Renault 12, Fiat 600, Dodge 1500 y Ford Falcon, con patentes que remiten a las décadas del 70 y 80; modelos de los años 90 y 2000, que conforman el grueso del depósito, como Renault 9, Renault 19, Fiat Duna, Ford Escort, Chevrolet Corsa y Peugeot 206; y unidades más modernas, de la década de 2010 en adelante, entre ellas Volkswagen Amarok, Peugeot 308, Toyota Hilux, Chevrolet Prisma y Renault Kwid.

Según el análisis de patentes, el vehículo más nuevo del listado correspondería a los años 2020 o 2021, mientras que los más antiguos se remontan a principios de los años 70. El Volkswagen Gol (AE646YX) y el Renault Kwid (AE345XD), que rondan los años 2020 o 2021 serían los más modernos. Por otro lado, vehículos como el Peugeot 404 (Z025034) nos llevan a principios de los años 70.

Desde el Municipio recordaron que el plazo de 90 días es determinante. Una vez vencido ese período sin reclamo, los vehículos pasarán a ser considerados abandonados, habilitando al Estado municipal a disponer de ellos conforme a la normativa vigente.

La convocatoria busca descomprimir el corralón municipal, regularizar situaciones administrativas pendientes y brindar una última oportunidad a los propietarios para recuperar vehículos que, en muchos casos, llevan años depositados en el predio.