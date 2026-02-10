Se incendiaron 22 autos secuestrados en el corralón municipal de Río Gallegos e investigan la causa El fuego se desató cerca de la medianoche del lunes y afectó vehículos secuestrados hace más de una década en el predio municipal de Río Gallegos. Dos dotaciones de Bomberos lograron circunscribir el incendio y peritos trabajan para determinar el origen del siniestro.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de magnitud se registró en el corralón municipal de Río Gallegos y provocó la destrucción de 22 vehículos secuestrados, según confirmaron autoridades del Cuerpo de Bomberos a La Opinión Austral. El aviso ingresó a las 23:40 horas del lunes, lo que activó un inmediato operativo de emergencia.

Al lugar acudieron dos dotaciones con dos autobombas del Cuartel 1, además del apoyo hídrico del Cuartel Central, que trabajaron de manera conjunta para garantizar el abastecimiento continuo de agua y evitar la propagación del fuego.

Dónde ocurrió el incendio y qué vehículos fueron afectados

De acuerdo a la información que pudo conocer La Opinión Austral, los 22 rodados incendiados se encontraban al fondo del predio del corralón municipal, en una zona más cercana al Autódromo de Río Gallegos y a los barrios Los Sauces y San Benito, que al acceso del corralón. Se trata, en su mayoría, de vehículos secuestrados alrededor del año 2011, que permanecían fuera de circulación desde hace unos 15 años.

Desde Bomberos indicaron que el foco ígneo se concentró en ese sector posterior del predio, mientras que en el acceso principal había un sereno en funciones, quien se encontraba en su puesto al momento del inicio del incendio.

El trabajo para contener las llamas

El fuego alcanzó a 22 vehículos secuestrados. FOTO: SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS SANTA CRUZ.

Las dotaciones actuantes destacaron la rapidez del operativo, que permitió circunscribir el fuego de inmediato y evitar que se extendiera a otras áreas del corralón o a sectores cercanos. La tarea fue compleja debido a la cercanía entre los vehículos y a la presencia de materiales altamente combustibles.

En las primeras horas, versiones preliminares daban cuenta de una afectación mayor; sin embargo, Bomberos confirmó a este medio que el número final de vehículos dañados fue de 22.

Investigan las causas del siniestro

El Comisario Mayor Domingo Gonzalo, segundo jefe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz, señaló en la mañana del martes a La Opinión Austral que “se está trabajando en el momento para determinar las causas” y que la investigación quedó a cargo de la División Técnico Investigativo. “Están los peritos”, confirmó, al dar cuenta del inicio de las pericias correspondientes.

Bomberos del cuartel 1 y del Central actuaron rápido para apagar las llamas. Los FOTO: SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS SANTA CRUZ.

Las diligencias técnicas comenzaron durante la madrugada y continuaron en horas de la mañana, con el objetivo de establecer cómo se originó el incendio y si existió algún factor externo que haya contribuido al inicio del fuego.

Un predio municipal bajo la lupa

El corralón municipal es un espacio que concentra vehículos secuestrados por distintas infracciones y causas judiciales. El hecho generó preocupación por la magnitud de los daños y por tratarse de un predio perteneciente al Municipio de Río Gallegos, lo que ahora abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad y control del lugar.

Así quedaron los autos secuestrados tras el incendio. FOTO: SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS SANTA CRUZ.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados finales de las pericias para definir los pasos a seguir.