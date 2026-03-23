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La comunidad de Río Gallegos atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del médico Gustavo Alberto Orlandoni, ocurrido el lunes 23 de marzo a los 56 años.

El reconocido profesional de la salud dejó una huella imborrable en pacientes, colegas e instituciones donde desempeñó su labor durante años.

Orlandoni era oriundo de la provincia de Chaco y cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Nordeste. Sin embargo, hacía años que residía en Río Gallegos, donde desarrolló gran parte de su carrera médica.

En la capital santacruceña trabajó en UDEM, se desempeñó como médico de cabecera en PAMI y también formó parte de la Asociación de Personas con Diabetes (AsPeDi) del Hospital Regional Río Gallegos. Su vocación de servicio, compromiso y cercanía con los pacientes lo convirtieron en un profesional muy valorado.

Mensajes de despedida

Desde UDEM expresaron su pesar mediante un comunicado: “Con profundo pesar despedimos al Dr. Gustavo Orlandoni, quien fue durante muchos años médico de UDEM. Su compromiso con la salud, profesionalismo y calidad humana dejan un legado que permanecerá en nuestra institución, en sus pacientes y en toda la comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Por su parte, desde Appadi también manifestaron su dolor: “Hoy despedimos con profundo dolor al Dr. Gustavo Orlandoni, quien formó parte de nuestro equipo y de nuestra comunidad. Lo recordaremos no solo por su compromiso y profesionalismo, sino también por su enorme calidad humana, su calidez y el respeto con el que siempre acompañó a cada persona y a cada familia. Su presencia dejó una huella muy significativa en todos nosotros, y su ausencia se hará sentir”.

El adiós de colegas y amigos

El fallecimiento del médico generó múltiples muestras de afecto en redes sociales. “Vuela alto, gringo querido. Para los que lo conocíamos, nos dejó Gustavo Alberto Orlandoni en Río Gallegos. Un abrazo, pésames y mucha fuerza a la familia. Q.E.P.D., hermano”, lo despidió su colega Alejandro Valenzuela.

También Alejandro Marcelo Oyola recordó los años compartidos: “Gringo, como lo conocíamos, tantas guardias en ese móvil 2, tantas charlas, tanto aprendizaje. Lo que se vivió en tantos años… y hoy te fuiste. Que Dios te tome en sus brazos y te lleve a su morada. Mis condolencias a la familia”.

Una pérdida que deja huella

La muerte del doctor Gustavo Alberto Orlandoni enluta no solo a su familia, sino a toda la comunidad de Río Gallegos. Su legado profesional y humano permanecerá en cada uno de quienes lo conocieron y compartieron su camino.

Sus restos serán sepultados este martes a las 15 horas. Participan de su despedida su esposa, hijos, padres, demás familiares y amigos. El domicilio de duelo fue fijado en Servicio Penitenciario 1033.