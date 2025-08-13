Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos despide con tristeza a “Ramoncito”, el único cachorrito que había logrado sobrevivir tras ser abandonado junto a sus hermanitos en un descampado de la capital santacruceña. Pese a los esfuerzos veterinarios y al apoyo de vecinos que colaboraron con su tratamiento, el pequeño no pudo superar el grave cuadro de desnutrición, deshidratación y la sospecha de parvovirus que enfrentaba.

Una historia marcada por el abandono

El caso de Ramoncito salió a la luz el 12 de agosto, cuando “Valentín en cada huella” recibió un aviso sobre un grupo de cachorros abandonados en una zona alejada. Al llegar, constataron que solo uno seguía con vida. Fue trasladado de urgencia a una veterinaria, donde quedó internado.

Con apenas 900 gramos de peso, el perrito luchó contra un estado de salud muy delicado. La agrupación difundió su historia en redes sociales, solicitando ayuda económica para costear la internación, ya que no contaban con cuentas abiertas en clínicas veterinarias.

El mensaje de despedida y el llamado a la conciencia

Este miércoles, el grupo confirmó la triste noticia a través de un posteo en Instagram: “Hoy despedimos a Ramoncito que llegó a nuestras manos luchando por su vida. Su historia nos recuerda la importancia de ser responsables y conscientes: cada animalito que queda solo, desamparado o abandonado enfrenta peligros que muchas veces no puede superar”.

“Ramoncito” fue encontrado en un descampado, junto a sus hermanitos que no lograron sobrevivir.

En el mismo mensaje, remarcaron que la castración es una herramienta fundamental para evitar casos como este: “Si su mamá hubiese sido castrada, él ni siquiera habría tenido que pasar por este sufrimiento. No es solo tristeza; es un llamado a cuidar, proteger y prevenir. La castración salva vidas y evita tragedias innecesarias”.

Repercusiones en la comunidad

La noticia generó una ola de tristeza en redes sociales. Vecinos y proteccionistas dejaron mensajes de apoyo y reflexión: “Concienticemos en lo importante que es castrar, para que ya no haya Ramoncitos”, expresó una usuaria. “Por lo menos conoció el amor y el cuidado sus últimos momentos”, comentó otra vecina. Otros reclamaron mayor compromiso social: “Cuánta tristeza, cuánto desprecio por la vida en esta sociedad todavía. Gracias por no soltarle la patita”.

“Ramoncito” está desnutrido y deshidratado.

Un problema que persiste en Río Gallegos

Organizaciones de protección animal insisten en que la capital santacruceña necesita profundizar las campañas de castración y educación sobre tenencia responsable. Pese a que existen jornadas gratuitas, muchas veces la falta de compromiso y conciencia provoca que historias como la de Ramoncito se repitan.

El caso deja en claro que cada gesto cuenta y que la prevención es clave para evitar el sufrimiento innecesario de animales indefensos. La despedida de este pequeño no solo duele: también recuerda que la solución está en manos de todos.