A pocos días de la Navidad, comenzaron las compras de regalos para los más pequeños de la casa. El móvil de La Opinión Austral recorrió las jugueterías para conocer cómo van las ventas.

“A comparación del año pasado hubo una regularidad, no hubo tanto aumento. En 2023 nos tocó pasar por una situación en particular, todos los juguetes aumentaban regularmente de 3 mil a 4 mil pesos, este año eso no sucedió”, señaló Emanuel Barbosa, de Juguetería y Cotillón Todo.

Acotó que actualmente “hay juguetes con precio fijo desde agosto“, así también “hay productos muy puntuales que han aumentado entre 4 mil y 5 mil pesos, como robots de Ditoys, pistas de Hot Wheels o alguna moto a control remoto de Hasbro”.

En cuanto a la actividad comercial, observó: “A comparación del año pasado, se acercó un poquito más de gente. Tenemos la competencia de Chile, donde se consiguen productos originales de otra variedad que quizás acá no llegan y a un precio más económico”.

Preguntar y elegir, clave para comprar regalos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Gabriel Pera, de Juguetería Chule, indicó que el cobro de aguinaldo se reflejó en las ventas, que “están repuntando un poquito, venía bastante difícil” y añadió que “vemos mucho movimiento, la gente está cuidando un poco más el gasto”.

Por otra parte, Antonio Calviño, de Rex Juguetería, coincidió: “Desde principio de mes las ventas están sosteniendo un incremento, más que el año pasado y el anterior, en los que todos vinieron a comprar a último momento con el aguinaldo. Ahora la gente pudo salir un poquito antes, sin ser el volumen de gente que esperamos para los últimos días, el balance se hace pasada la Navidad, porque el mayor volumen siempre viene los últimos tres o cuatro días”.

La diferencia de precios, marcó, se debe a la inflación. Sin embargo, “todavía se consiguen algunas cosas en precios más o menos bajos, por 15 mil o 20 mil pesos, pero para un lindo regalo tenés que pensar en gastar 50, 70 o 100 mil pesos”.

Hay líneas de productos con un rango amplio de precios, como puede ser un triciclo, que parte en los 60 mil pesos en adelante, o una Barbie, desde los 10 mil a los 100 mil pesos.

El pago del aguinaldo se reflejó en la activación de las compras. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La gente sigue viniendo a comprar, pero trata de comprar un poquito más barato, entonces como tenemos variedad, en vez de elegir el que tiene el precio más alto elige el del precio más bajo”, comentó.

También en portales de compra online se pueden encontrar juguetes nuevos con descuentos de hasta un 45%, como una muñeca Lol a 20 mil pesos o una muñeca Barbie a 12 mil pesos, compras a las que hay que sumarles el costo de envío.

En las compras tradicionales están los autos, dinosaurios, peluches, muñecas, muñecos de The Avengers y productos de Kuromi, además del creciente interés por los peluches de capibara.