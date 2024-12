Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el acto de cierre de gestión 2024, el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, expuso el balance del año y destacó los logros de la Legislatura provincial en alternancia democrática y fortalecimiento institucional.

Subrayó la derogación de la Ley de Lemas como inicio de una democracia real y concreta, la modificación de la Ley 500 para optimizar el Tribunal de Cuentas, la creación de Santa Cruz Puede SA como herramienta para fomentar el desarrollo regional y la implementación de leyes de emergencia ante situaciones críticas en la provincia.

Asimismo, mencionó la constitución del Tribunal de Enjuiciamiento como una medida decisiva para garantizar un sistema judicial transparente y ágil, y resaltó que la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) simboliza un camino hacia la creación de empleo genuino, por fuera de la administración pública.

En el ámbito administrativo, mencionó el ordenamiento de los recursos humanos y la mejora de las condiciones laborales, con la reducción de cargos políticos y personal que no asistía a trabajar, la implementación de controles de asistencia y la transmisión en vivo de sesiones y comisiones. Además, la adecuación del edificio a las normativas de seguridad e higiene, que aseguran condiciones óptimas para los trabajadores.

Leguizamón reconoció el compromiso de los diputados y funcionarios que trabajaron arduamente en hacer esto posible, sentando las bases para una gestión orientada a las necesidades de los santacruceños.

“Sin lugar a dudas, para nosotros fue un año fundamentalmente de aprendizaje, pero también de logros“, indicó el vicegobernador, al tiempo que manifestó: “Sabíamos en el escenario que nos íbamos a encontrar y esto significaba que claramente teníamos que apuntar a solucionar problemas básicamente estructurales y culturales“.

Más adelante, señaló: “Esto tiene que ver con empezar a trabajar con mejorar la calidad institucional, que era un problema más que grave que llevábamos acarreando hace muchísimos años, y buscar fundamentalmente la transparencia, a la cual el pueblo de Santa Cruz acompañó en agosto del 2023“, a lo que le sumó “la honestidad, con la mirada en la utilización de estas herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida de todos”.

Asimismo, Leguizamón sostuvo que “esto no fue un hecho aislado, no fue una actitud que llevó adelante solamente el vicegobernador, sino que fuimos acompañados y fue realizado y pensado desde el compromiso que habíamos asumido por todos los diputados por pueblo y diputados provinciales que integran el bloque de Por Santa Cruz“. Ponderó -en ese sentido- “las herramientas que necesitaba el Gobierno provincial para llevar adelante la gestión; no hubiese sido fácil sin el compromiso de todos ellos (los diputados del oficialismo), el compromiso, el trabajo, las horas en tratar de buscar los consensos y ponernos de acuerdo“.

El vicegobernador destacó -además- que salieron derogaciones y leyes. “Acompañamientos que tenían que ver, en principio, con cumplir con la palabra empeñada, que fue la derogación de la Ley de Lemas, donde esta calidad institucional que planteamos tiene que ver con esto, con empezar a plantear una democracia más real y concreta“, subrayó.