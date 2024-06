En el Día de la Bandera, Los Huemules Corredores de Aventuras organizó una carrera de 4K y 10K en el predio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Entre los runners que aceptaron este jueves el desafío de correr con frío extremo y en un circuito totalmente nevado estuvo un joven que completó su primera carrera oficial.

Se trata de Maxi, de 18 años, que tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), y emocionó a muchos por su participación. Además, recibió una mención especial.

Gastón Rivarola, entrenador de Águilas del Sur, compartió imágenes y videos de la participación del joven runner, y escribió: “No bajes los brazos nunca Maxi y no permitas que nadie te diga que NO lo podes hacer“.

Maxi recibió una mención especial.

“Estoy agradecido por dejarme acompañarte en tu primera carrera. ¡Gracias Anabel por la confianza! Sabía desde el primer momento que lo iba a lograr. Ahora es el puntapié inicial para seguir coleccionando momentos ¡No aflojes! Tus papás y tus compañeros del Team estamos muy orgullosos de vos. ¡Gracias por ser parte de las Águilas! ¡Vamos por más!”, expresó.

“¡¡¡Muy orgullosa de tus logros mi vida!!!. Gracias Gastón Rivarola porque desde el primer momento que te consulté, me dijiste: ‘Sí, de una, traelo Ana’. Después de tantos ‘no’ que uno recibe en la vida, hoy te estoy totalmente agradecida por la oportunidad que le das“, expresó Anabel Orellana, mamá de Maxi, quien hace un par de años fue entrevistada por La Opinión Austral en ocasión del Día de la Madre y contó su historia.

“Verlo feliz es la señal de seguir adelante. Ojalá sea ejemplo para muchos”, concluyó la orgullosa mamá.