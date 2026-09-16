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Una perra llamada Floki murió luego de ser atacada por un dogo en la vía pública de Río Gallegos. El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Balbín y Jorge Luis Borges, donde el animal fue encontrado con heridas de gravedad por parte de personas vinculadas con una proteccionista.

Integrantes de la agrupación “Valentín en cada huella” relataron a través de redes sociales que ellos acudieron para asistirla y trasladarla a una veterinaria. Sin embargo, la perra murió durante el trayecto, en los brazos de la hermana de su dueña, sin llegar a recibir atención en el centro veterinario.

La triste despedida de la propietaria de la perrita

La propietaria despidió a su mascota a través de las redes sociales y contó que Floki era un animal “dulce y juguetón” que nunca había lastimado a nadie. También aseguró que estaba alimentada, vacunada y que era muy querida por su familia.

“Floki era mi perrito. Mi bebé, te veré en otra vida. Solo espero que, aunque pase el tiempo, no te olvides de mí y de lo mucho que te amo”, escribió en una publicación que tuvo todo tipo de reacciones por parte de la comunidad.

La mujer relató que su mascota fue atacada por una perra dogo y que murió mientras era trasladada por su hermana. También agradeció la asistencia brindada por los proteccionistas durante el difícil momento.

Un pedido responsabilidad a los propietarios de mascotas

Además del dolor por la pérdida, la dueña expresó su preocupación por la situación del animal que habría provocado el ataque. Aseguró que la perra dogo continúa suelta, que les ladra a las personas que pasan por el lugar y que, hasta el momento, no se habría tomado ninguna medida.

“¿Qué más quieren que pase? No hace falta esperar a que ataque a otro perrito, a un niño o a cualquier otra persona”, manifestó.

La mujer también cuestionó la falta de controles y pidió que se adopten medidas para evitar que el animal vuelva a atacar. “Hoy, con el dolor de mi alma, me tocó enterrar a mi Floki. Pensé que se iría de viejita, pero no llegó. Tengo mucha bronca y me rompió en mil pedazos que se fuera así”, expresó.

Desde la agrupación “Valentín en cada huella” reclamaron mayor responsabilidad por parte de los propietarios de mascotas y advirtieron sobre los riesgos de que perros permanezcan sueltos en la vía pública.

“Hoy es esta perrita, mañana puede ser otro animal o incluso una persona”, señalaron los proteccionistas, quienes solicitaron controles y multas para quienes no cumplan con las obligaciones de cuidado y resguardo de sus animales.