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Este martes se realizó la audiencia de extradición del ciudadano de nacionalidad boliviana detenido en Comandante Luis Piedra Buena, quien era buscado internacionalmente por la Justicia de Bolivia y contaba con un Alerta Roja de Interpol.

Tras la audiencia, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso la prisión preventiva por 45 días, de acuerdo con lo establecido en el Tratado Internacional vigente entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral.

La resolución se produjo luego del operativo realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió localizar y detener al hombre en la localidad de Piedra Buena, en el marco de una investigación vinculada a un pedido de captura internacional con fines de extradición.

La Opinión Austral pudo saber que, durante el proceso, el detenido pidió recuperar su libertad y expuso como argumento la situación de su hija de seis años, quien, según manifestó, no puede dormir sola. “Ella no puede dormir sin mí y yo sin ella”, habría expresado ante los investigadores.

La menor no sería víctima del delito por el que el hombre es requerido por la Justicia boliviana. Se trata de su hija, quien se encuentra en Argentina desde hace tiempo. Mientras tanto, las autoridades argentinas aguardan mayor información sobre la causa y la documentación correspondiente al pedido de extradición. Según pudo saber este medio, se espera que Bolivia remita los documentos en las próximas horas.

Detención en Piedra Buena

El procedimiento estuvo a cargo de personal especializado de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos, dependencia que funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA.

La investigación se inició a partir de las alertas internacionales recibidas por las autoridades argentinas a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C.-Interpol), que permitieron establecer que el buscado podría encontrarse en la zona central de la provincia de Santa Cruz.

Con esa información, la fuerza federal desplegó brigadas de investigadores en Comandante Luis Piedra Buena, donde se realizaron tareas de campo, análisis de información y vigilancias encubiertas.

El trabajo permitió determinar los movimientos del sospechoso y establecer su ubicación. Finalmente, los efectivos concretaron la detención en la vía pública, sin que se produjeran incidentes.

El pedido de captura internacional desde Bolivia

De acuerdo con la documentación judicial internacional que dio origen al procedimiento, el hombre era requerido por el Tribunal de Sentencia Penal N° 3 de la Capital y Provincia Tomás Frías, con sede en Potosí, Bolivia.

En esa jurisdicción se encuentra imputado por un delito de violación. Según los antecedentes incorporados al pedido de captura, el hecho investigado habría ocurrido en territorio boliviano y posteriormente el acusado habría abandonado ese país para ingresar a la Argentina.

La Alerta Roja de Interpol permitió alertar a las autoridades de distintos países sobre su búsqueda y posibilitó que la Policía Federal Argentina avanzara con las tareas destinadas a establecer su paradero.

Ahora comienza una etapa clave del proceso de extradición

Luego de su captura en Piedra Buena, el detenido fue trasladado bajo custodia a Río Gallegos, donde quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez.

La audiencia realizada este martes representa un paso central dentro del procedimiento judicial. Con la decisión de imponer 45 días de prisión preventiva, el magistrado encuadró la situación del detenido dentro de las disposiciones previstas por el tratado de extradición entre Argentina y Bolivia.

Durante este período deberán sustanciarse las actuaciones correspondientes al pedido formal de extradición, mientras las autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países avanzan con las comunicaciones y documentación necesarias.