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A pocas horas del esperado debut de la Selección Argentina ante Argelia, que se disputará este martes 16 de junio desde las 22 en Kansas por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, la fiebre mundialista se instaló con fuerza en el Grupo La Opinión Austral.

Durante las últimas semanas, lectores, oyentes y seguidores del multimedio fueron protagonistas de una gran celebración que tuvo como protagonistas distintos sorteos con camisetas, pelotas, kits para acompañar a la Albiceleste, álbumes, figuritas y más sorpresas.

La emoción continuó este martes con nuevos sorteos.

Teresa Notaro se llevó una camiseta con la frase especial que había ganado el viernes, mientras que Cecilia Hualquini resultó seleccionada a través de las redes sociales del medio.

Además, desde LU12 AM680 Río Gallegos se anunció a la ganadora de uno de los premios más esperados: una picada para cuatro personas de Distribuidora La Colonia Tirolesa y un growler de dos litros de cerveza artesanal tirada de El Emperador.

La afortunada fue Verónica Oyarzo, quien podrá disfrutar este reconocimiento durante la previa y el encuentro de la Argentina en su estreno mundialista.

La pasión por la Selección recién comienza y los grandes premios del Grupo La Opinión Austral continuarán. ¡Hay que estar atentos!

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