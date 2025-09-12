Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Giovanni, el bebé de seis meses que fue diagnosticado con mielomeningocele y debe realizarse estudios y un cateterismo en el Hospital Garrahan de Buenos Aires continúa esperando fecha de derivación en Río Gallegos.

El mielomeningocele es un defecto de nacimiento en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento.

A menos de 24 horas de su nacimiento, Giovanni debió ingresar a quirófano y a la semana siguiente, fue nuevamente intervenido, esta vez para colocarle una válvula en la cabeza para tratar la hidrocefalia.

Además, el mielomeningocele impacta al sistema nervioso central y repercute en la curvatura de la columna, la movilidad en las piernas y la estructura y/o alineación de los pies. También está afectado el funcionamiento de la vejiga y de los intestinos.

“La derivación es primordial para sus riñones”, manifestó Natalia, su mamá, a La Opinión Austral.

Mientras aguarda la confirmación de la fecha de derivación, Natalia organizó una rifa solidaria para costear los gastos que surjan durante la estadía en Buenos Aires. El valor del número es de 5 mil pesos y el premio son 100 mil pesos. El sorteo se realizará el 12 de octubre por Quiniela Nacional Matutina.

Para colaborar el alias GIOELJEFE y está a nombre de Estefanía Jaqueline Alba. El teléfono de contacto es 2966-708296.