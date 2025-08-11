Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un bebé de Río Gallegos necesita la ayuda de la comunidad para realizarse estudios en Buenos Aires y prolongar su expectativa y calidad de vida.

“Giovanni es un bebé con mielomeningocele, es una forma grave de espina bífida, un defecto de nacimiento que ocurre cuando la médula espinal no se cierra completamente durante el embarazo”, explicó Natalia, su mamá a La Opinión Austral.

“Nos enteramos cuando nació. Es un bebé que llegó a las 40 semanas. El mielomeningocele no se detectó en mis controles de embarazo, pero gracias a Dios, al nacer, no se rompió el saco”, señaló y explicó que al no terminarse de cerrar la columna “se hace una bolsa, sería un saco, ahí adentro tiene todo lo que es la médula”.

Tras su nacimiento, Giovanni fue internado de manera urgente en Neonatología y en menos de 24 horas le realizaron una cirugía.

“Esta patología es muy compleja, tiene varias etapas. A la segunda semana se le hizo una segunda operación que es para colocarle la válvula, porque los bebés con patología de mielo también hacen hidrocefalia. Y a la tercera semana, le dieron el alta, pero sigue siendo un bebé con alto riesgo“, relató.

Actualmente, Giovanni, el menor de cinco hermanitos, continua realizando controles con siete especialistas en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Su cuadro también afecta el funcionamiento de la vejiga y de los intestinos. Además, la afectación al sistema nervioso central repercute en la curvatura de la columna, la movilidad en las piernas y la estructura y/o alineación de los pies.

“La derivación que se pide es urgente porque tiene que hacer hacer un cateterismo para que pueda hacer pis correctamente, ahora hace por goteo y eso afecta su riñón y a los intestinos, él no puede hacer materia fecal, ya lo está afectando, hace unos días que no puede hacerlo”.

El buen funcionamiento de los riñones es esencial y los cinco estudios que debe realizar en el Hospital General de Niños Gutiérrez o al Hospital Garrahan, le permitirán prologar su vida y la calidad de la misma.

“Los estudios son para que tenga sea un plazo largo de vida y en lo que más tenemos que concentrarnos es justamente en sus riñones porque es en lo que más afecta esta patología y después, en la parálisis de las piernas”, expresó Natalia.

“Estamos preocupados y apelo a la solidaridad de la gente”, acotó la mamá de Giovanni, quien no cuenta con trabajo ni obra social y sabe que deberá afrontar gastos durante la derivación.

La solicitud de derivación fue realizada este jueves de agosto y están a la espera de la confirmación de la fecha.

Cabe destacar que el único alias para colaborar es GIOELJEFE y está a nombre de Estefanía Jaqueline Alba. El teléfono de contacto es 2966-708296.