Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave episodio de maltrato animal provocó indignación en Río Gallegos luego de que una perra fuera encontrada gravemente herida dentro de un pozo del basural local.

Una agrupación proteccionista advirtió que el animal habría sido arrojado allí por personal de Control Animal del Municipio y pidió que la Justicia avance con una investigación para establecer responsabilidades.

Según pudo saber La Opinión Austral, el caso fue denunciado por una trabajadora del vaciadero y apunta contra dos personas: la jefa del predio y el empleado señalado por el hecho.

El tenso suceso tuvo lugar el lunes por la noche y tomó estado público a través del grupo de Facebook Amigos de 4 Patas Río Gallegos.

Una vecina llamada Carolina relató que lograron rescatar a la mascota antes de que el pozo fuera cubierto con tierra: “La tiraron a un pozo y justo estaba pasando la máquina para tapar con tierra. Llegamos a tiempo. Está muy golpeada, quemada, no puede pararse”, comentó.

Tras el rescate, la perra quedó bajo cuidados particulares y recibe tratamiento veterinario para recuperarse de las lesiones.

Además, explicó que la radiografía reveló que la perra tenía un clavo o una pieza metálica producto de una antigua fractura en una de sus patas. “Pienso que alguna vez habrá tenido un hogar, quizás”, expresó. Luego del rescate, decidió llevarla a su casa, donde permanece bajo medicación y con cuidados constantes.

“Aparentemente no tiene problemas respiratorios, a pesar de haber estado expuesta al fuego. Va a necesitar atención médica hasta que pueda recuperarse. Por eso les pido una colaboración de lo que puedan”, comentó.

Quienes quieran ayudar con el tratamiento pueden realizar una colaboración a través del alias de Mercado Pago wendy.bianka.fido, a nombre de Cristina Musso.

Denuncia penal

Desde la agrupación “Valentin en Cada Huella” confirmaron que presentaron una denuncia penal y aseguraron que la perra “fue arrojada con vida al basural por personal de Control Animal del Municipio“.

A través de un comunicado, remarcaron: “Ese acto de extrema crueldad no puede ni debe quedar impune. Confiamos en que la Justicia investigará lo sucedido y determinará las responsabilidades que correspondan”.

Y cerraron: “Alzamos la voz por quienes no pueden hacerlo. Ningún animal merece ser tratado de esta manera. La protección animal es una responsabilidad de toda la sociedad. Por los sin voz. Justicia”.

Mediante una radiografía, descubrieron que la perra tenía una pieza metálica producto de una antigua fractura.

En diálogo con La Opinión Austral, una integrante de “Valentin en Cada Huella” sostuvo: “Hasta la misma gente que trabaja en el municipio hizo la denuncia correspondiente. Ellos vieron todo lo que sucedió con esta perrita que estaba viva, hay cámaras, hay pruebas, hay todo”.