En el marco de un emotivo acto por el Día de la Independencia, Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, lanzó una propuesta que apunta al corazón del sistema educativo: que los estudiantes de cada uno de los 38 colegios de la ciudad elijan al docente que más los inspira para ser parte del primer libro que homenajeará a los educadores destacados de la capital santacruceña.

“Yo quiero que ustedes, los chicos, me ayuden a que elijan al docente que ustedes piensen que es el más compinche, el que más trayectoria tiene, el que más quieren, el que más se sobresale en su colegio, para que en el mes de septiembre podamos armar nosotros el primer libro con respecto a nuestros docentes destacados de la ciudad, elegidos por nuestros pibes”, dijo el jefe comunal en el gimnasio municipal Bautista Rocha, frente a los abanderados de cada escuela: “Calculo que son los que manejan la batuta en el colegio, son los abanderados, los que más estudian, los que más acompañan”, los animó.

La consigna: elegir con el corazón al mejor docente

Lejos de ser un simple acto simbólico, la propuesta busca reforzar el lazo entre los alumnos y sus docentes. Durante su intervención, Grasso destacó el valor de los maestros en la formación de las personas: “La mejor etapa de mi vida fue cuando estudiaba en el secundario. No me olvido más de mis docentes, los que me retaban y los que me felicitaban… Eran más los que me retaban, pero la verdad que los tengo en mi corazón. Les quiero dar un saludo grande a Blanca; a mi profesora de inglés, y a todos los que me formaron para que hoy sea lo que soy”.

Un viaje como incentivo

Como parte de esta campaña de reconocimiento, el intendente también anunció un premio que se sorteará entre los colegios que participaron del acto en el gimnasio municipal: “Vamos a poner una urna y vamos a poner el colegio de cada uno de ustedes, y vamos a sortear algo para dos titulares y un suplente: un viaje para conocer nuestra provincia. Aquel colegio que lo gane lo vamos a llevar a un lugar determinado para que conozcan nuestra provincia de estudio en el mes de septiembre”.

Los chicos de las escuelas fueron caracterizados por el Día de la Independencia. Grasso les resaltó la importancia de formarse, estudiar y valorar a quienes enseñan con vocación en cada aula de la ciudad. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Este viaje estará destinado a docentes y se suma al libro como parte de una misma política de puesta en valor de la labor educativa en Santa Cruz.

El mensaje: estudiar, un acto de compromiso

En su discurso, Grasso también remarcó el valor del estudio y la formación para el futuro de la ciudad: “Estudien, capacítense, fórmense. Mentira que estudiar no te lleva a nada. Estudiar te lleva a un mejor futuro, mayor progreso y a tener una ciudad con mayor inserción laboral”.

Estudiantes de nivel secundario participaron del encuentro con entusiasmo y compromiso, en una jornada que celebró los valores de la educación y la patria. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La propuesta se da en un contexto donde, según el jefe comunal, es necesario recuperar el espíritu de comunidad y respeto: “Reconozcamos a nuestros docentes, reconozcamos a nuestros pibes. Trabajemos para que nuestra educación sea mejor, pero no esperemos todo de arriba. Siempre algo tenemos que poner”.

Una fecha patria con identidad local

El Día de la Independencia en Río Gallegos se vivió con gran participación de la comunidad educativa, familiares y autoridades municipales. En el acto el intendente aprovechó para reflexionar sobre los valores que consolidan el presente argentino.

“Este 9 de Julio es distinto”, afirmó Grasso desde el escenario. “No es un feriado. Es saber qué es lo que construimos entre todos. Cómo, entre todos, formamos nuestra independencia. Algo que tenemos que defender.”

El intendente también criticó los intentos de algunos sectores por debilitar la soberanía nacional: “Cuando la independencia está tan fuerte y consolidada, muchos —desde la política o desde sectores económicos— apuntan a poder cambiar: cambiar la moneda, cambiar nuestra bandera, cambiar nuestra defensa, entregar nuestros recursos, el agua en la Patagonia Argentina. Y hay que plantarse y decir: ‘Esto es lo que defendemos’”.

También apeló a la unión a través de una analogía futbolera: “¿Quién es hincha y siente la Argentina del corazón? Levante la mano. ¿Vieron? Siempre hay algo más que nos une. Llegamos por el camino de la unión. Los convoco a todos los que piensan como nosotros y a los que no, a que nos ayuden a tener una ciudad mejor”.

Grasso cerró su mensaje con una arenga por la convivencia democrática, la educación pública y el compromiso de cada vecino: “No está bueno insultar, no está bueno atacar al que piensa distinto. Al contrario, escuchemos entre todos. Porque siempre Gallegos fue una ciudad solidaria, culturalmente importante, pero lo más lindo: una ciudad que se prepara para todos los tiempos que vienen. Feliz 9 de Julio a todos. Viva la libertad, viva la independencia, viva nuestra patria, que tanto nos ha costado construir entre todos”.