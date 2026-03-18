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La directora de PAMI, Paula Álvarez, desmintió públicamente una información que circuló en las últimas horas sobre una supuesta suspensión del servicio del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA) para afiliados del organismo.

A través de sus redes sociales, la funcionaria explicó que mantuvo una reunión con las autoridades del centro médico para abordar la situación y desmentir las versiones difundidas por un medio de comunicación. Según indicó, la información publicada era incorrecta.

“Hoy tuve una reunión con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia CEMNPA debido a los dichos que sacó un medio de comunicación donde aseveraba que se había suspendido el servicio a los afiliados de PAMI por falta de pago”, expresó.

Álvarez fue contundente al aclarar que PAMI no mantiene deudas con la institución y que lo ocurrido se debió a un inconveniente administrativo que ya se encuentra en proceso de resolución.

“Quiero dejar en claro que fue una noticia maliciosa y que PAMI no tiene deudas con el centro. Hubo un error administrativo el cual ya estamos subsanando”, sostuvo.

Finalmente, la directora de PAMI llevó tranquilidad a los afiliados y aseguró que se están tomando las medidas necesarias para normalizar la situación. “De esta manera queremos llevar tranquilidad a nuestros afiliados”, concluyó.

El CEMNPA confirmó prestaciones normales

En un comunicado institucional, la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral informó que brinda con normalidad las prestaciones convenidas para afiliados de PAMI.

La entidad aclaró que las versiones recientes “no reflejan adecuadamente la realidad” y precisó que solo algunos estudios de medicina nuclear presentan demoras temporales.

Según detalló, esos estudios se encuentran en proceso administrativo de autorización por factores ajenos a la institución, lo que puede retrasar su realización.

Compromiso con los pacientes

El CEMNPA reafirmó su compromiso con la atención sanitaria y con el trabajo coordinado para regularizar la situación. Desde la institución señalaron que buscan asegurar la continuidad de las prestaciones y minimizar el impacto en los pacientes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la salud de los pacientes y con el trabajo articulado que permitan regularizar esta situación y asegurar la continuidad de las prestaciones”, indicaron desde la fundación.

Con estas aclaraciones, tanto PAMI como el centro médico coincidieron en transmitir tranquilidad a los afiliados y garantizar que la atención continúa vigente, mientras avanzan en la resolución de los trámites administrativos pendientes.