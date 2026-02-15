Organizadas por la Asociación Civil Buen Día Vida de Río Gallegos, del viernes al domingo tuvieron lugar las actividades de las Jornadas de concientización y prevención del cáncer infantil.

Además, en el marco del Día Internacional del Cáncer infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, integrantes de la asociación participaron del tradicional izamiento dominical.

Este domingo, la Asociación Civil Buen Día Vida participó del izamiento. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Los tres días de las jornadas fueron maravillosos, hubo bastante asistencia y las herramientas que se brindaron fueron super interesantes”, valoró Patricia Lozano, presidenta de la asociación, a La Opinión Austral.

El viernes en la sede, las licenciadas Gisela Barragán y Julieta Albrieu brindaron el taller teórico-práctico de nutrición, sobre lo cual Lozano mencionó las bebidas y snacks que niños y niñas consumen en las fiestas de cumpleaños y las viandas que llevan a la escuela.

“Tal vez sea el inicio para que en algún salón de cumpleaños, los nenes tengan agua en lugar de gaseosa o jugos con químicos”, acotó.

Las licenciadas Gisela Barragán y Julieta Albrieu brindaron el taller teórico-práctico de nutrición.

“La prevención nace en la casa. Por ahí no nos damos cuenta y te dicen: ‘Comió esto y no le pasó nada’, pero lo que nos decían los profesionales es que no les pasa nada ahora, pero no estamos preparando un niño sano. Los mismos niños dijeron que tomaban gaseosa y aprendieron a tomar agua porque les hacía mal el colorante que tiene”, amplió.

En este sentido, recalcó que “de chiquitos, hay que enseñarles hábitos saludables, son los que van a preparar mejor el desarrollo de esa criatura”.

El sábado, la psicóloga Vanesa Sánchez brindó un taller práctico. “Enseñó a hacer una bitácora, un cuadernito que preparan las familias y los niños donde van escribiendo cómo va transitando la enfermedad”.

“Lo importante es que sepamos que si se habla del tema, se saca esa carga que le ponemos a la enfermedad y que toda la comunidad siga hablando de sensibilización y prevención”, manifestó.

Seguidamente, la licenciada en Trabajo Social, Patricia Martínez y la maestra de Nivel Inicial, Romina Ramírez ofrecieron el taller “Sembrando derechos”, donde abordaron los derechos del niño. “Se sembró una semilla en un vaso porque la idea es enseñarles que pueden sembrar y tener una alimentación saludable desde su propio hogar”, añadió.

Finalmente, este domingo, se presentó el arpista Cristian Romero, el malambista Noah Caro y la cantante Aralia. Además, tuvieron la visita de Darth Vader que se tomó fotografías con los niños.

“Si se habla del tema, se saca esa carga que le ponemos a la enfermedad”. PATRICIA LOZANO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL BUEN DÍA VIDA

“Todo este trabajo es solidario y hecho por muchos voluntarios, por ejemplo Marcelo Cebeyra de Gobernador Gregores, Jorge Achimon, muchos familiares que ayudaron a tener presentes para los chicos, amigos que trajeron una torta sin TACC, otras personas donaron chocolatada”, repasó Lozano.

“Estamos agradecidos por todo el acompañamiento, es súper importante que sigamos haciendo todas estas intervenciones en relación a la prevención y sensibilización del cáncer infantil y de todos los tipos de cáncer. Todas las actividades que se logran es gracias al acompañamiento de la comunidad y de las familias de nuestros compañeros de la asociación”, destacó.

Por último, dio a conocer que continuando con las acciones sensibilización y prevención, convocados por una junta vecinal, está previsto que en marzo lleven adelante una actividad en conjunto con el Dr. David.