Por CAMICRUZ – Cámara de Minería de Santa Cruz

La PDAC 2026, la 94ª convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada, vuelve a reunir en Toronto, Canadá, al mundo de la minería para debatir tendencias, generar negocios y definir agendas de inversión a nivel global.

La experiencia reciente de la Argentina en la PDAC ha sido altamente positiva, con una presencia institucional y empresarial que despertó un marcado interés por el potencial minero del país, sus proyectos en producción y sus oportunidades de desarrollo. Ese antecedente favorable refuerza la importancia de sostener una participación activa y estratégica, capitalizando la visibilidad y los vínculos ya construidos a nivel internacional.

A este escenario se suma un contexto global particularmente favorable para los metales preciosos. Los actuales niveles de precios del oro y la plata vuelven a posicionar a estos commodities como activos estratégicos, incrementando el interés de los inversores por jurisdicciones con recursos comprobados, proyectos en marcha y condiciones para la continuidad productiva.

La PDAC no es solo un espacio de networking: es el ámbito donde se presentan proyectos, se evalúan destinos de inversión y se construyen relaciones estratégicas entre gobiernos, empresas, inversores y organismos financieros internacionales. Para provincias con proyectos en producción y yacimientos maduros, como Santa Cruz, la presencia activa y coordinada resulta determinante para sostener la actividad, extender la vida útil de los proyectos y atraer nuevas inversiones que permitan garantizar continuidad productiva.

El desarrollo sostenido de proyectos mineros ha convertido a Santa Cruz en la provincia que más empleo minero genera en el país, consolidando a la actividad como un motor central del desarrollo económico, la generación de trabajo de calidad y el arraigo territorial.

Desde CAMICRUZ entendemos que la participación institucional en la PDAC es una herramienta concreta de desarrollo, no solo para promover inversiones, sino también para visibilizar el compromiso con una minería responsable, generadora de empleo, valor agregado local y desarrollo territorial.

El interés de los inversores internacionales se orienta cada vez más hacia regiones que combinan potencial geológico, previsibilidad y acompañamiento político. En ese sentido, la articulación entre el sector privado, las cámaras empresariales y las autoridades provinciales resulta clave para transmitir un mensaje claro y consistente: Santa Cruz está abierta al diálogo, a la inversión y al crecimiento sostenible.

La PDAC 2026 se presenta, así, como una nueva oportunidad para reforzar la confianza, ampliar vínculos estratégicos y proyectar el futuro minero de la provincia en un contexto global cada vez más competitivo. Estar presentes, con una agenda clara y una visión compartida, es parte del desafío.