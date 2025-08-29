Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este viernes, una vivienda del Barrio Patagonia quedó reducida a cenizas tras un incendio con pérdidas totales en la intersección de las calles 28 y 37 bis. El fuego comenzó alrededor de las 10 en una casa de pequeñas dimensiones, construida en madera y placas.

Después del trágico episodio, Damián Cavieres, vecino que habitaba la vivienda consumida por las llamas, contó mediante redes sociales que él, su esposa y su bebé de apenas un año quedaron con lo puesto. Frente a la emergencia, pidió ayuda a la comunidad para recolectar ropa, calzado y frazadas.

En medio de la conmoción relató que “está mañana se nos quemó nuestra casa con pérdidas totales”. Luego comentó que “se agradecería mucho calzados 42, 36 y 22, ropa, frazada cama, lo que sea sería de gran ayuda” y mencionó que en este momento se encuentra desocupado, aunque realiza changas de durlock y jardinería.

“Soy medio oficial albañil. Lamentablemente no salen changas y ahora nos paso esto”, agregó y remarcó: “Desde ya muchas gracias”. Quienes deseen colaborar con Damián y su familia pueden comunicarse al número 2966-750154 o aportar al alias damian.067.elegir.mp

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro se originó por una falla eléctrica. Por fortuna, no se registraron heridos ni víctimas fatales. El operativo para sofocar el fuego incluyó corte de suministros, despliegue de líneas de ataque y remoción del material afectado.

Bomberos de los cuarteles Veinticuatro y Central, con apoyo de la Comisaría 7ma, el Comando Patrulla y personal de Servicios Públicos, lograron controlar y extinguir las llamas rápidamente.

Las dotaciones del Cuartel Central colaboraron abasteciendo de agua al autobomba interviniente, mientras que personal del Ministerio de Desarrollo Social brindó asistencia preventiva. A su vez, las autoridades locales instaron a revisar las instalaciones eléctricas de los hogares y recordaron la importancia de tener a mano los números de emergencia como medida de prevención.

Leé más notas de La Opinión Austral