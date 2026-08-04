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Vecinos de Río Gallegos iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos y poder costear el traslado de “Capitán”, un perro que debe viajar hacia Formosa, donde se encuentra su familia.

A través de una publicación difundida en las redes sociales del Autoservicio Cerca, informaron que el traslado del animal estaba previsto para más adelante, pero la situación se complicó y necesita concretarse el próximo 7 de agosto.

“Un alma re generosa que viaja lo traslada con ella y lo entrega a su familia que esta ansiosa por recibirlo…este tramite lleva canil, vacuna antirrábica, permiso de senasa y pasaje”, indicaron desde la publicación. Además, precisaron que la recaudación está a cargo de Soledad Maldonado.

Quienes deseen colaborar pueden enviar aportes al alias solmal20.mp, a nombre de Natalia Soledad Maldonado. “Aclarar que es para ‘Capitán'”, cerró el posteo.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía del perro y los valores estimados para el traslado de mascotas en caniles de diferentes tamaños. Según los precios difundidos, la opción de hasta 60 x 40 x 45 centímetros tiene un costo de $ 229.900, mientras que el modelo de 100 x 70 x 80 centímetros alcanza los $ 338.800.

EN ESTA NOTA campaña solidaria Formosa perro

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