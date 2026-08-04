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El perro “Perejil”, señalado en la investigación por la muerte de la niña Alma en Rawson, fue trasladado este martes desde el exzoológico municipal al refugio “Los Callejeros”, ubicado en Trelew, donde permanecerá bajo el cuidado de proteccionistas y personal especializado mientras atraviesa un proceso de adaptación. El operativo se realizó con custodia policial y bajo supervisión de representantes de la Fiscalía, según pudo saber La Opinión Austral.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el sábado 13 de junio, al mediodía, cuando la niña fue atacada por un perro en Playa Magagna, en cercanías de la segunda bajada a Cangrejales. Las heridas sufridas fueron de extrema gravedad y, pese a la asistencia recibida, falleció pocos minutos después.

El traslado de “Perejil” se concretó luego de la audiencia judicial del 31 de julio, en la que se establecieron una serie de restricciones para quienes tendrán contacto con el animal durante su permanencia en el refugio. De acuerdo a la resolución, los responsables del alojamiento no podrán tomar fotografías ni grabar videos del perro, ni difundir imágenes o información sobre su estado a través de redes sociales o cualquier otro medio.

Perejil fue trasladado este martes desde el exzoológico municipal de Rawson hacia el refugio “Los Callejeros”, en Trelew. Foto: Diario Jornada de Chubut.

La medida alcanza tanto a los integrantes de la institución que recibirá al animal como a las personas vinculadas al resguardo judicial del perro. En caso de incumplimiento, la Justicia advirtió que podría configurarse el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal Argentino.

La rescatista Fabiola Orellano, quien acompañó el procedimiento, cuestionó las restricciones impuestas y expresó su sorpresa por la decisión. En declaraciones a Jornada Radio, sostuvo que en otros casos de animales bajo custodia judicial no se habían aplicado medidas similares y calificó la disposición como “insólita”.

Según explicó, la orden fue emitida por la Fiscalía y también alcanza al refugio que recibió a “Perejil”, cuyos responsables no podrán publicar imágenes ni brindar detalles sobre la evolución del animal. Además, reiteró su postura de que el perro no habría sido el responsable del ataque contra la menor.

Orellano afirmó que existen otros animales que podrían estar vinculados al hecho y cuestionó la hipótesis sostenida por la investigación judicial. También señaló que vecinos del sector les habrían mencionado la existencia de otros perros con antecedentes de ataques, aunque reconoció que muchas personas no formalizan denuncias por temor.

La proteccionista agregó que la familia de Alma les habría manifestado que el video incorporado a la causa no demostraría que “Perejil” haya mordido a la niña. Por ese motivo, reclamó que la investigación continúe para determinar las responsabilidades correspondientes y evitar que el paso del tiempo afecte el esclarecimiento del caso.

La madre de la niña fallecida aseguró que “Perejil” no fue el perro que la atacó.

Traslado “sin estrés”

Por su parte, Marcelo Lucio, responsable del refugio “Los Callejeros”, explicó que el traslado se realizó con el objetivo de reducir al máximo el estrés del animal. Detalló que, con la colaboración del administrador del Área de Zoonosis de Rawson, fue llevado en un vehículo particular para brindarle un entorno más tranquilo durante el viaje.

Lucio indicó que el refugio preparó un espacio específico para recibir al perro y que la adaptación será gradual. En una primera etapa permanecerá en un canil acondicionado especialmente y, luego de evaluar su comportamiento, comenzará una interacción progresiva con los demás animales alojados en el lugar.

Respecto de las restricciones judiciales, confirmó que recibió instrucciones de no difundir imágenes ni brindar información sobre la evolución de “Perejil”. Aunque reconoció que la medida les resulta llamativa, aseguró que respetarán lo dispuesto por la Justicia.

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