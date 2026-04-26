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La comunidad de Río Gallegos vuelve a movilizarse, esta vez para acompañar a la familia de Rodrigo Maximiliano Vargas, el joven de 22 años que falleció en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires tras luchar contra la leucemia.

Sus seres queridos iniciaron un pedido solidario para poder trasladar sus restos desde la capital del país hacia su ciudad natal, donde desean darle el último adiós rodeado de familiares, amigos y toda la comunidad que lo acompañó durante su enfermedad.

Rodrigo se encontraba internado en el Hospital Güemes, adonde había sido derivado por la gravedad de su cuadro. Su historia había generado una fuerte cadena de solidaridad en los últimos días, cuando su familia realizaba campañas para afrontar los gastos del tratamiento.

Ahora, el pedido vuelve a repetirse en medio del dolor: necesitan ayuda económica para cubrir los costos del traslado.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: mar.ampuero , a nombre de Marlene Janet Ampuero Soto.

Familiares, amigos e instituciones locales ya comenzaron a difundir el pedido, apelando a la solidaridad de los vecinos de Río Gallegos para que Rodrigo pueda regresar a su ciudad y recibir allí su despedida.

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