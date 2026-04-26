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La ciudad de Río Gallegos atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Rodrigo Maximiliano Vargas, un joven de 22 años que luchaba contra la leucemia y se encontraba internado en la Hospital Güemes en Buenos Aires.

Rodrigo era sordo y estudiante del Profesorado de Educación Especial en el IPES, donde era reconocido por su compromiso y vocación. Había sido derivado a la Ciudad de Buenos Aires debido a la gravedad de su cuadro de salud, luego de atravesar reiteradas internaciones en su ciudad de origen.

La triste noticia fue confirmada en las últimas horas por la comunidad educativa de la Casa Salesiana, donde Rodrigo había sido alumno. A través de sus redes sociales expresaron:

“Familia Salesiana, acompañamos con profundo pesar a la familia de Rodry Vargas, exalumno de nuestra Escuela Laboral Domingo Savio, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a María Auxiliadora que brinde consuelo y fortaleza a sus seres queridos en este doloroso momento. Que descanse en paz”.

Días atrás, la familia del joven había impulsado una campaña solidaria en Río Gallegos, incluyendo la venta de empanadas, con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos derivados de su tratamiento y estadía en Buenos Aires.

Rodrigo había comenzado a presentar complicaciones de salud hacia fines de 2025, sin un diagnóstico claro en un primer momento. Tras un viaje a Buenos Aires, donde permaneció cerca de dos meses, regresó a Río Gallegos, pero su estado empeoró, lo que obligó a una derivación urgente nuevamente a la capital del país.

Su historia había movilizado a gran parte de la comunidad, que se organizó para acompañar a la familia en medio de la difícil situación.

Piden colaboración para trasladarlo a Río Gallegos

En este momento de profundo dolor, familiares y allegados solicitaron la colaboración de la comunidad para poder trasladar los restos de Rodrigo de regreso a Río Gallegos, donde desean despedirlo junto a sus seres queridos.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del Alias: mar.ampuero , a nombre de Marlene Janet Ampuero Soto.