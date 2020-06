Piden la renuncia del concejal de Río Gallegos denunciado por abusar de una nena

Luego de que Roxana Perea hiciera publica la denuncia contra el concejal, Emilio Maldonado, por abusar de su hija de 9 años, la organización feminista Araucarias y el Consejo Municipal de las Mujeres de Río Gallegos (Conmujer) exigió la inmediata separación del cargo del edil del del Frente de Todos.

"Ante la gravedad de la denuncia en su contra, entendemos que esta persona debe ser expulsada del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, el que integra en carácter de presidente", dijeron desde el Conmujer, quien manifestó todo su apoyo para la víctima y su familia.

Además se sumaron "al reclamo de Justicia, esperando que las áreas involucradas actúen a la altura de las circunstancias, brindando contención psicológica y asesoramiento jurídico".

"Desde este Consejo no miraremos al costado ante las violencias que ejerce el poder patriarcal contra las niñas, niños, mujeres, lesbianas, gays, travestis y trans, aunque se trate de funcionarios públicos designados o electos por el pueblo. ¡Nunca más!", cerraron en un comunicado que se publicó luego de que Roxana, la mamá de la niña fuera entrevistada en exclusiva por Radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

Siete días esperando un llamado y contención

Por su parte, la agrupación Araucarias exigió la "inmediata expulsión" del concejal Emilio Maldonado y remarcó la falta de contención a la niña y la familia.

"Ante los hechos de público conocimiento, que tienen como protagonista al Presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Emilio Maldonado, quien fue denunciado penalmente por abusar de una nena de nueve años, esta organización de mujeres exige que inmediatamente sea apartado del cargo", expresaron sus integrantes.

"Los hechos denunciados por Roxana Perea, madre de A. S, revisten la gravedad suficiente como para que se ordene su detención. Entre la denuncia y la exposición pública que hizo la madre de la niña, pasó una semana. Siete días esperando un llamado y contención".

"Nos es difícil decir algo cuando la impotencia desborda y los hechos no hacen más que confirmar que la violencia machista está en todos los órdenes sociales. Emilio Maldonado, elegido por el pueblo, es un abusador. Y no se trata de no admitir el derecho que tenemos todos y todas a que nuestros actos sean juzgados y se demuestren, sino de atender que hay una niña de nueve años quebrada de dolor, vergüenza y culpa, que rompió el cerco de silencio. Vaya a usted, concejal, toda la culpa, el dolor y la vergüenza. Váyase!", cerraron.