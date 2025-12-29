Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Proteccionistas y referentes de organizaciones de protección animal se reunieron este lunes 29 de diciembre para insistir en el cumplimiento efectivo de la Ley “Pirotecnia Cero“. Desde las 18:00 realizaron una movilización en el centro de la ciudad que los llevó a la Casa de Gobierno de la provincia y al Palacio Municipal de Río Gallegos para reclamar que se aplique la ley 3636.

Melisa, unas de las referentes, explicó a La Opinión Austral que aunque dicha norma se encuentra sancionada hace tiempo, no se cumple, por lo que demandó mayor compromiso a las áreas pertinentes de la provincia como del municipio de Río Gallegos.

Uno de los carteles exhibidos por el grupo de autoconvoados. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

La ley habla de “pirotecnia sonora cero que rige en todo Santa Cruz, y acá en la ciudad está adherida en la Ordenanza 8875, que es prohibición de venta, tenencia, acopio y exhibición de pirotecnia de venta libre o no”, manifestó la proteccionista.

Niños con TEA

Pero el tema es mucho más complejo de lo que muchas veces se considera. “Muchos vecinos hemos sido afectados, en mi casa como tránsito de muchos animales, la verdad no pudimos celebrar la Navidad, por eso nos reunidos para pedir a las autoridades competentes que se cumplan las normativas vigentes”, sostuvo.

Melisa indicó que tiene conocidos con hijos con síndrome del Trastorno del Espectro Autista (TEA), que tuvieron que ir a pasar la Noche Buena a Güer Aike para que su hijo no sufriera consecuencias a causa de los estruendos que suele hacer la pirotecnia.

No sólo afecta a los animales sino también a los niños/as con TEA. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

“Como voluntaria he visto lugares de venta de pirotecnia que no estaba a la venta como cañitas silbadoras, hemos hecho las denuncias y no vemos respuestas ni por parte de la provincia ni del municipio, por eso nos autoconvocamos voluntarios, proteccionistas y vecinos exigiendo que se cumplan las normativas”, señaló.

En ese contexto, explicó que cualquier vecino que conozca un lugar o comercio que esté vendiendo pirotecnia de forma ilegal, puede hacer una denuncia en cualquier comisaría de la provincia ya que rige la ley provincial que prohíbe la actividad. En cuanto a los comercios, también aclaró que pueden concurrir a denunciar al área de Comercio Municipal.

Los manifestantes se hicieron escuchar frente al municipio de Río Gallegos.

Nancy, otra de las proteccionistas, también manifestó que el reclamo lo están haciendo de manera conjunta con las voluntarias y referentes de organizaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut), donde semanas atrás hubo un debate sobre el tema. “Ellos no tienen ley provincial pero nosotros sí” y acotó: “Le pedimos al ministerio de Gobierno o el área de Guardia Ciudadana del municipio, que tengan gente disponible (el 31 de diciembre) para acercarse a los barrios” en beneficio de las personas que padecen esta situación, como así también de los animales.

Qué dice la Ley

La Ley Nº3636, que prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean éstos de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada.

También marcharon por afuera de Casa de Gobierno.

La norma había sido aprobada en la Cámara de Diputados durante la sesión del 22 de noviembre del 2018, pero quedó promulgada en forma automática y fue publicada en el primer boletín oficial de 2019.