A dos semanas del salvaje ataque a las trabajadoras sexuales en los bosques de Palermo que se viralizó en redes sociales y mientras se está llevando adelante el juicio por el triple lesbicidio de Barracas, donde la defensa de Justo Fernando Barrientos pide su absolución argumentando que “no se comprobó con certeza” que arrojó un explosivo casero en la habitación donde dormían dos parejas de mujeres lesbianas, a más de 2 mil kilómetros, en Río Gallegos también se está exigiendo justicia.

Este sábado desde el Paseo de la Diversidad Marcela Chocobar, que lleva su nombre en memoria de la mujer trans asesinada hace 11 años en Santa Cruz, salió la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Río Gallegos.

Con banderas arcoiris y carteles, un numeroso grupo integrado por agrupaciones partidarias, gremios, centros de estudiantes y vecinos en general, marcharon por avenida San Martín, para luego continuar por avenida Kirchner, detenerse en el Tribunal Superior de Justicia, y finalmente, concluir su recorrido en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.

Mientras la movilización, que por primera vez contó con un camión-carroza de la fiesta La Gallega, transcurría vecinos se asomaban a las ventanas para ver de qué se trataba. Una de ellas fue la “Abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos, quien desde su ventana saludó y lanzó besos a las personas que marchaban.

El momento más emotivo de la marcha tuvo lugar en la vereda del Tribunal Superior de Justicia. Allí, Judith Chocobar, una de las hermanas de la mujer trans de 26 años asesinada en septiembre de 2015, dio a conocer que Ángel Azzolini, quien fue hallado partícipe secundario de homicidio calificado por odio a la identidad de género, solicitó el permiso para las salidas transitorias.

“¿Por qué la Justicia le está otorgando las salidas transitorias cuando mi derecho de víctima, el derecho de mi hermana dice que tiene que tener sentencia firme? Cuando hablan de los derechos que se garantizan a las personas privadas de su libertad, me pregunto ¿Y nosotros, como víctimas, tenemos el derecho de andar libres y seguras por las calles como se lo están dando a él?”, exclamó Judith mientras las lágrimas caían sobre su rostro.

La hermana de Marcela reclamó también que aún no hay un lugar para que descanse en paz porque a 11 años de su asesinato, sus restos aún no aparecen.

En este sentido, señaló que “la Cámara dispuso que después de la sentencia se iba a mandar el expediente al Juzgado N°3 y que desde ahí nos teníamod que notificar. En la lectura de la última sentencia, los expedientes se quedaron en Cámara Criminal y nunca salieron de ahí. Cuando preguntamos por los restos de mi hermana para que podamos tener una despedida, un duelo, como corresponde nadie sabía que decirnos porque los señores se encuentran que las investigaciones tendrían que haber seguido”.

“Mi hermana Marcela no está hoy acá para defenderse, pero estamos nosotros para poner el cuerpo y la voz ante estas injusticias“, afirmó.

“Quiero pedir a los referentes de cada espacio en el que hemos entregado notas ¿es mucho pedirles que tengan empatía, piedad o amor? Sabemos de la burocracia, pero también sabemos que si están ahora es para escucharnos como sociedad, dejemos las divisiones y construyamos acciones de amor y de respeto”, imploró.

Por último, la mujer pidió “¡Justicia por Marcela y que las sentencias firmes se cumplan sin beneficios para nadie!”.

El caso y la sentencia

Marcela Chocobar fue vista con vida el 5 de septiembre de 2015 cuando salía del pub Russia en Río Gallegos. Días después, el 13 de septiembre en el barrio San Benito de la capital santacruceña, un hombre encontró un cráneo que luego se confirmaría era de ella. Sin embargo, a 11 años del crimen de odio, sus restos siguen sin aparecer.

Oscar Biott y Ángel Azzolini fueron a juicio en 2019 y los condenaron por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y encubrimiento agravado con las penas de prisión perpetua y seis años de cárcel, respectivamente. Tres años después, el TSJ hizo lugar al recurso de Casación presentado por la querella y cambió la calificación legal que pesaba sobre Azzolini considerándolo partícipe secundario de homicidio calificado por odio a la identidad de género y elevando la pena a 15 años de prisión. Además, confirmó la sentencia de Oscar Biott a prisión perpetua.

Así fue la 11° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Río Gallegos

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