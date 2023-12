Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei, en la noche del miércoles, generaron un cimbronazo en toda la población y, algunos sectores se encuentran impávidos sobre los alcances que podrían llegar a afectarlos de manera directa o indirecta.

Uno de ellos fue el de los pequeños productores de Río Gallegos quienes según indicaron en declaraciones a este diario, por ejemplo, prefirieron “fingir demencia, seguir adelante y esperar” y otros analizar los posibles escenarios que afrontarán en un tiempo cercano o lejano.

Para comenzar, la voz oficial de la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros, Ricardo López, adelantó que, por el momento no hay nada certero ya el paquete de más de 600 modificaciones y derogaciones todavía no está resuelto. En declaraciones a La Opinión Austral, el titular explicó que: “Se está analizando a través de la Federación (FEHGRA) , a nivel nacional , para poder llegar a alguna conclusión sobre el impacto del DNU sobre el sector, así que por ahora no te podemos dar ninguna declaración”.

Más allá de eso, los pequeños productores indicaron que lo que reina, por el momento, es la incertidumbre. Uno de ellos es Pedro Vargas, uno de los que llevan adelante el proyecto Sushi Santo. El joven emprendedor dijo que: “todavía no tenemos un impacto real sobre el DNU, pero con el sinceramiento del dólar si hemos tenido un impacto directo con una suba de 40 a 90% en los costos de materia prima. Acá ya en diciembre marcamos un 35% de aumento, tratando de absorber algo, pero está difícil”.

Una de las materias primas para el sushi es el salmón y, con la apertura de importaciones, esto podría beneficiar -de alguna manera- a Sushi Santo. Sobre eso, Vargas dijo: “puede que tengamos más distribuidores oficiales, en este momento en Argentina solo traen salmón de Chile, Fresco Pez y Superbe”.

Un conocido productor de cervezas en la ciudad adelantó que: “en este caso a nuestro metro cuadrado, porque entiendo que quizás algunas regulaciones nuevas que van a haber, o mejor dicho, desregulaciones, van a afectar a algunos sectores, pero también van a beneficiar a otros”.

Hernán Salinas, dueño del local La Muzza Inspiradora, una reconocida empresa que se dedica a la venta de pizzas dijo que: “Estamos informándonos pero la idea es esperar a ver si se judicializa o como madura. Hay medidas que repercuten lo inmediato en nosotros que son las laborales. Pero en cuanto a eso vamos a tratar de esperar. Y vamos a seguir rigiéndonos con las medidas actuales que rigieron hasta ahora, el tema de las horas extras y todo ello. No vamos a hacer uso de ese tipo de cosas, ni de monotributos, ninguna de las cuestiones, esa es regular. Vamos a tratar de esperar un tiempo y después veremos qué hacemos”.

En ese sentido, Salinas hizo hincapié en el tema de los aumentos de la materia prima para, por ejemplo en su caso, hacer pizzas. “Nos queda esperar que más que nada todo lo que es desregulación de exportaciones no nos afecte en los costos por ejemplo el harina aumento un 200% en dos meses. Y si se exporta más se va a encarecer. Pero por eso hay que esperar”.

Teniendo el contexto en el que se encuentra el país, no solo en los últimos días, el emprendedor explicó que. “Todo afecta. Vamos a esperar de todas formas todos nos venimos preparando para una desaceleración fuere en los próximos meses estamos más preocupados por la economía local o se que los empleados públicos cobren y que los salarios sigan a la inflación para que no se detenga mucho el comercio más chico”.

A la espera de la nueva publicación que haría que el DNU comienza a regir este jueves, los productores locales se encuentran a la espera de novedades.