Hace más de cinco meses en el kilómetro 2579 de la Ruta Nacional N° 3 apareció. No saben cómo llegó hasta allí, ni cómo fue su vida en los años previos, pero hoy al menos un centenar de personas la conoce y la saluda cada vez que ella sale a recibirlos.

“Llegó perdida al Departamento Escuela de Cadetes en el mes de febrero de este año, desde entonces los cadetes la adoptaron como mascota”, se lee en la descripción de la foto publicada en la cuenta de Instagram de la Escuela de Cadetes “Crio. Inspector (R) Eduardo V. Taret”.

En la imagen se puede ver a una perrita de pelaje color negro con marrón y con un pretal de color rojo con negro sobre el cual se inscribe su nombre: “Principal”.

“Todas las mañanas recorre las oficinas para que la saluden”. JUAN ALCARAZ, SUBCOMISARIO

“Llegó a fines de febrero a la Escuela de Policía, habíamos consultado a través de las redes sociales a ver si era de alguna persona, pero no contestaron”, recordó el subcomisario Juan Alcaraz a La Opinión Austral.

Ni a través de las redes sociales ni en los medios de comunicación fue reclamada y los días comenzaron a pasar.

“Se empezó a encariñar con los cadetes. Todos los días cuando entran o salen al arrio, ella sale para que la acaricien. Una vez que la acarician, se mete adentro”, reseñó sobre la rutina de la can.

Sus actividades diarias no concluyen con esa salida, ella también realiza su pase de revista. “Todas las mañanas recorre las oficinas para que la saluden, también entra en las aulas, mueve su cola y una vez que le hablan o la acarician, se va“, completó.

A la hora de la comida, “Principal” se ubica debajo de las mesas y espera su ración.

“A las 07:00, siempre va al comedor a ver si puede rescatar algún pedacito de pan que le dan los cadetes y si no puede, se tira al piso y pone su pancita para que le rasques”, contó Gustavo Ruiz, cadete de 1er año, a La Opinión Austral.

“Es un amor, siempre que entra alguien, va moviendo la colita a recibirlo”. GUSTAVO RUIZ, CADETE DE 1ER AÑO

Además de las raciones que busca en los horarios de comida, la can también recibe su alimento.

“Todos los cadetes colaboramos para comprarle alimento, la bañamos y la sacamos a pasear cuando salimos a correr. Hace unos pocos meses, asistió a la Expo Animal participando como mascota de la Escuela de Cadetes”, recordó sobre el evento que tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural Río Gallegos.

La can ya es parte de la comunidad de la Escuela de Cadetes.

Para la can, la escuela es su hogar, la conocen y la cuidan. Al mismo tiempo, es compañía de decenas de cadetes que se están formando para servir.

“Es un amor, siempre que entra alguien, escucha la puerta principal y va moviendo la colita a recibirlo. Durante las guardias, te acompaña a todos lados, y duerme en el hall del área de Sanidad, donde está calentito”, añadió.

“Ella es fundamental y forma parte de la familia”. PAOLA OLIVARES, CADETE DE 2DO AÑO

“Brinda un cariño incondicional. Considero que los perros son guardianes naturales, alertan sobre personas extrañas o ruidos extraños. Ella es fundamental y forma parte de la familia, en este caso, la familia policial“, destacó Paola Olivares, cadete de 2do año.

Cerrando, el subcomisario Alcaraz anheló: “Ojalá todas las personas tomen el ejemplo de los cadetes respecto al cuidado de los animales, se evitaría mucho el maltrato”.