Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos antes de las 7 de la mañana, una Toyota Hilux chocó contra un poste de energía ubicado sobre Calle 22 y que abastece a toda la ciudad de Río Gallegos.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que todo ocurrió en la calle que conecta a los barrios periféricos de la localidad con la avenida San Martín cuando los primeros rayos de sol comenzaban a cubrir la capital de Santa Cruz.

Según pudo saber este diario, el rodado iba en dirección a la avenida antes mencionada y, a la altura de Ángeles Especiales, el conductor de la camioneta -un menor de edad- perdió el control de la misma y terminó impactando contra un poste ubicado a la derecha de la calzada.

El poste que había quedado “cruzado” en la calle 22. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Cuando llegamos y abrimos la puerta vimos a un hombre mayor en la parte trasera y al conductor, con mucho olor a alcohol“, dijo uno de los primeros testigos que llegaron a auxiliar a los involucrados. En el mismo sentido, la misma fuente indicó que “a simple vista, no tenían lesiones graves”. Tanto el mayor de edad como el menor fueron trasladados al Hospital Regional Río Gallegos para ser atendidos por profesionales de salud.

Testigos del hecho comentaron que se trató de un padre y un hijo quienes circulaban en la camioneta. Un vecino indicó que “podrían haber provocado un desastre, matarse ellos o matar a otras personas, un desastre”.

Según el mismo hombre, los damnificados no presentaban lesiones visibles: “Solo vimos que tenían moretones, no sé si heridas internas”.