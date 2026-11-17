Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz realizará este miércoles 18 una jornada de vacunación en Río Gallegos, con el objetivo de completar esquemas pendientes y reforzar la prevención de enfermedades. El operativo tendrá lugar en la Plaza San Martín, de 11:00 a 18:00.
Durante el dispositivo se aplicarán dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación y se ofrecerá la vacuna antigripal a mayores de 65 años, embarazadas y personas con factores de riesgo.
La iniciativa forma parte de las acciones sanitarias impulsadas por el Gobierno provincial para facilitar el acceso a la inmunización y ampliar la cobertura en la comunidad.
Quienes deseen recibir las dosis podrán acercarse al espacio público con su DNI y carnet de vacunación, a fin de verificar las aplicaciones pendientes y completar la protección correspondiente.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Qué virus respiratorios circulan, qué vacunas recomienda Salud antes del verano y cuál es el panorama en Santa Cruz
Dengue: quiénes pueden vacunarse y por qué la campaña no es igual en todas las provincias
Argentina incorpora una nueva vacuna obligatoria y gratuita para combatir seis enfermedades a partir de 2028: quiénes deben aplicársela
Compartir esta noticia