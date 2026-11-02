Argentina incorporará una nueva vacuna al Calendario Nacional de Vacunación a partir de 2028. Se trata de la vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV), una formulación combinada que protege contra seis enfermedades y que será gratuita y obligatoria para los bebés nacidos desde el 1° de enero de ese año.

La disposición fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Resolución 1567/2026, firmada el 30 de octubre por el ministro Mario Iván Lugones y publicada este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial.

La modificación apunta a simplificar el esquema de inmunización infantil mediante la integración de distintos componentes en una sola vacuna. De esta manera, se reemplazará la aplicación por separado de la vacuna pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV), que actualmente se administran en distintas dosis durante los primeros meses de vida.

La decisión fue respaldada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que analizó la incorporación de esta formulación en una reunión extraordinaria realizada el 29 de octubre de 2026. El organismo dio su conformidad al nuevo esquema, que contempla tres dosis iniciales y un refuerzo antes de los 18 meses.

Cuáles son las seis enfermedades que previene la nueva vacuna

La vacuna séxtuple acelular ofrece protección contra seis enfermedades inmunoprevenibles que pueden provocar complicaciones graves, especialmente durante la infancia.

Las enfermedades incluidas en la nueva formulación son:

Difteria : enfermedad infecciosa que puede afectar las vías respiratorias y provocar complicaciones graves.

: enfermedad infecciosa que puede afectar las vías respiratorias y provocar complicaciones graves. Tétanos : infección causada por una bacteria que produce una toxina capaz de afectar el sistema nervioso y generar contracciones musculares severas.

: infección causada por una bacteria que produce una toxina capaz de afectar el sistema nervioso y generar contracciones musculares severas. Tos convulsa o coqueluche: enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede ocasionar cuadros graves, particularmente en bebés.

Hepatitis B : infección viral que afecta el hígado y puede evolucionar hacia enfermedades hepáticas crónicas.

: infección viral que afecta el hígado y puede evolucionar hacia enfermedades hepáticas crónicas. Poliomielitis : enfermedad viral que puede provocar parálisis y dejar secuelas permanentes.

: enfermedad viral que puede provocar parálisis y dejar secuelas permanentes. Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib): pueden ocasionar cuadros graves como meningitis, neumonía y otras infecciones invasivas.

Según los fundamentos de la resolución, estas enfermedades representan un problema relevante para la salud pública debido a sus posibles complicaciones, que pueden requerir internación, cuidados críticos y provocar secuelas permanentes o incluso la muerte.

El Ministerio de Salud remarcó que la vacunación es la principal herramienta para prevenirlas, reducir la morbimortalidad y evitar brotes o la reaparición de enfermedades que se encuentran controladas.

Quiénes deben recibir la nueva vacuna y a qué edad

La nueva vacuna séxtuple será obligatoria para los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028. El esquema establecido por la resolución contempla cuatro aplicaciones distribuidas durante los primeros 18 meses de vida.

El cronograma será el siguiente:

Edad Dosis 2 meses Primera dosis 4 meses Segunda dosis 6 meses Tercera dosis Entre 15 y 18 meses Refuerzo

De esta manera, los bebés comprendidos en la nueva disposición recibirán cuatro dosis de la vacuna combinada para completar el esquema de inmunización contra las seis enfermedades.

La incorporación también implica un cambio en el refuerzo contra la poliomielitis. Los niños que completen el nuevo esquema con la vacuna séxtuple no necesitarán recibir la dosis de IPV prevista actualmente a los 5 años.

La medida busca concentrar en una misma formulación la protección que hasta ahora se obtenía mediante dos vacunas diferentes, reduciendo la cantidad de inyecciones necesarias en cada visita al vacunatorio.

Qué pasará con los niños nacidos antes de 2028

Uno de los puntos centrales de la Resolución 1567/2026 es el régimen de transición entre el esquema vigente y el nuevo calendario.

La normativa establece que los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar y completar el esquema de vacunación correspondiente a su año de nacimiento.

En esos casos, se mantendrá la administración de la vacuna pentavalente (DTP-Hib-HB) y la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV), de acuerdo con las edades e intervalos establecidos.

Esto significa que la nueva formulación no reemplazará automáticamente las vacunas de los niños que ya hayan nacido antes de la fecha de implementación. Cada cohorte deberá completar el esquema que le corresponde.

La resolución también contempla situaciones de esquemas incompletos, combinaciones de distintas formulaciones y contraindicaciones para la utilización de vacunas combinadas. La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) deberá elaborar los lineamientos técnicos para orientar esos casos.

La dosis contra la hepatitis B al nacer seguirá vigente

La incorporación de la vacuna séxtuple no modifica todas las inmunizaciones del calendario infantil.

En particular, el artículo 5° de la resolución aclara que se mantiene sin cambios la dosis neonatal de la vacuna contra la hepatitis B, que se administra al momento del nacimiento.

Por lo tanto, la nueva estrategia no elimina esa primera protección. La vacuna séxtuple se incorporará posteriormente, a partir de los dos meses, dentro del esquema primario de inmunización.

Tampoco se modificarán las restantes vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación vigente.

Por qué Argentina incorpora una vacuna combinada

Entre los fundamentos de la medida, el Ministerio de Salud destacó que las vacunas combinadas permiten simplificar los esquemas de inmunización y reducir el número de aplicaciones necesarias para proteger contra distintas enfermedades.

Hasta ahora, los bebés reciben la vacuna pentavalente y la antipoliomielítica inactivada en aplicaciones separadas a los 2, 4 y 6 meses. Luego, reciben un refuerzo de pentavalente entre los 15 y 18 meses y otro de IPV al ingreso escolar.

Con la nueva formulación, los componentes de ambas vacunas quedarán integrados en una sola aplicación en cada una de las cuatro instancias previstas.

La cartera sanitaria considera que este cambio puede favorecer el cumplimiento oportuno de los calendarios, mejorar las coberturas de vacunación y reducir las oportunidades perdidas de inmunización.

Además, la utilización de una vacuna combinada puede disminuir las molestias y el dolor asociados a la administración de múltiples inyecciones durante una misma visita.

Otro de los aspectos contemplados es la organización de los vacunatorios. La nueva estrategia permitirá simplificar procesos de distribución, transporte, almacenamiento y conservación de las vacunas, además de facilitar el registro y seguimiento de las dosis aplicadas.

La formulación también introduce un componente pertussis acelular en reemplazo del componente celular utilizado actualmente en la vacuna pentavalente, teniendo en cuenta las diferencias de reactogenicidad entre ambas presentaciones.

Cuándo comienza a aplicarse la nueva vacuna en Argentina

La Resolución 1567/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el 2 de noviembre de 2026. Sin embargo, su aplicación efectiva dentro del Calendario Nacional de Vacunación alcanzará a los niños nacidos desde el 1° de enero de 2028.

Hasta entonces, continuará vigente el esquema actual para las cohortes anteriores, con la vacuna pentavalente y la IPV.

La implementación estará a cargo de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que deberá establecer las recomendaciones técnicas para garantizar la transición entre ambos esquemas y resolver las situaciones particulares.

La incorporación de la vacuna séxtuple acelular constituye una actualización del calendario argentino de inmunizaciones, con el objetivo de mantener la protección contra seis enfermedades mediante un esquema que requiere menos aplicaciones durante los primeros meses de vida.