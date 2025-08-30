Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aeropuertos Argentina llevará a cabo el proyecto de rehabilitación de la pista 07-25 del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández”. Las obras iniciarán este lunes 1° de septiembre y se estima una duración de 113 días, por lo que se estipula finalizar el 22 de diciembre.

El alcance del proyecto comprende la rehabilitación de 2.750 metros que integran tanto el sector asfáltico como el de hormigón, lo que requerirá una inversión de 24 millones de dólares.

Fuentes del aeropuerto confirmaron a La Opinión Austral que 80 personas trabajarán de manera directa en la obra y entre 40 y 60 de manera indirecta.

El obrador listo en el Aeropuerto de Río Gallegos.

En los últimos cinco años, la inversión de Aeropuertos Argentina fue de más de 1000 millones de dólares en nuevas terminales, pistas y calles de rodaje, en un plan coordinado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Secretaría de Transporte.

Es de destacar que el Aeropuerto de Río Gallegos conecta con diferentes puntos del país como Aeroparque, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande. Además, posee vuelos a Islas Malvinas y Punta Arenas (Chile). Actualmente, tiene una operación creciente a nivel Internacional.

De hecho, según los registros de enero a abril de 2024 en comparación con el mismo período de 2025, el total de pasajeros de vuelos internacionales subió un 52%.

Medidas de refuerzo

Por otra parte, ante el cierre temporal del aeropuerto, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado, detalló cómo serán las medidas especiales que acordó el Gobierno provincial con las empresas de transporte privadas para reforzar y garantizar la conectividad de residentes y turistas durante la primavera.

“Las empresas de transporte que cuentan con líneas regulares, como Sportman, Andesmar y Marga Taqsa, sumarán nuevas unidades y horarios, entre ellos servicios a las 03:00 y a las 09:00, para dar respuesta a la demanda durante estos meses”, explicó Maldonado.

Las obras tendrán una duración de 113 días.

El funcionario informó que se habilitarán modalidades de servicio charter, con distintas capacidades: vehículos para 5 a 8 pasajeros, contratables a demanda y con retiro en domicilio u hotel; minibuses de 8 a 24 pasajeros, y colectivos de 24 a 56 pasajeros con horarios fijos desde la terminal.

Asimismo, Maldonado adelantó que hay taxis y remises de Río Gallegos y El Calafate que fueron habilitados para cubrir traslados de pasajeros en los horarios que los clientes los requieran.

“El objetivo principal es garantizar que, durante el cierre del aeropuerto, los vecinos y turistas cuenten con alternativas de traslado seguras y accesibles”, concluyó el subsecretario de Transporte.

EL DETALLE DE LAS OBRAS EN LA PISTA

Sector Hormigón (hasta la identificación de hormigón con el inicio de pavimento flexible):

Demolición de la losa de hormigón existente.

Excavación de caja/Mejorado y perfilado.

Base de hormigón. Espesor promedio: 20 cm.

Losa de hormigón simple con juntas. Espesor promedio: 36 cm.

Cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados.

Se requerirá de 12.000 metros cúbicos de Hormigón (entre hormigón estructural y hormigon de base)

Sector pavimento flexible:

Fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente.

Base asfáltica. Espesor variable promedio: 6 cm.

Carpeta asfáltica. Espesor: 4 cm.

Se utilizarán 38.000 toneladas de asfalto.

Sector hormigón- Cabecera 25:

Limpieza y sellado de juntas.

Limpieza y sellado de fisuras.

Intervención de losas puntuales.

General:

Readecuación de balizamiento y señalamiento diurno.

Instalación un nuevo sistema de detección de hielo, para el sistema de monitoreo superficial de pista.