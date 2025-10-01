Your browser doesn’t support HTML5 audio
El caso de Roco, un perro de seis años atropellado al menos dos veces por una camioneta que se dio a la fuga en Río Gallegos, generó una fuerte indignación en la comunidad. El hecho ocurrió el 23 de septiembre en el barrio San Benito y dejó secuelas graves en el can: perdió un ojo, sufrió una luxación en una de sus patas y recibió múltiples suturas por heridas en distintas partes del cuerpo. Ahora, necesita una familia que le brinde el cuidado y el cariño que merece.
En aquella jornada, unos vecinos junto a una integrante del grupo “Valentín en cada huella” —dedicado a rescatar animales en situación de vulnerabilidad— lo auxiliaron y lo llevaron de inmediato al veterinario.
Tras recibir atención médica, las rescatistas intentaron dar con sus dueños sin obtener respuestas. Si bien consiguieron un tránsito provisorio, ese lugar se encuentra próximo a terminar. “Roco, nuestro piratita guerrero, necesita ayuda (…) le quedan solo 6 días en su tránsito actual, luego debería volver a su zona, la calle“, alertaron en redes sociales este 30 de septiembre.
En el mismo posteo contaron que el martes asistió nuevamente a un control veterinario, con una deuda acumulada de $45.000. Además, detallaron: “Este jueves será castrado, y soñamos con que pueda recuperarse rodeado de amor y que mejor aún, en una familia definitiva”. Y remarcaron: “Roco ya demostró que tiene unas ganas enormes de vivir y dar amor. No dejemos que vuelva a la calle“.
Ese miércoles, La Opinión Austral dialogó con Daiana Díaz —referente de “Valentín en cada huella”—, quien lamentó que hasta el momento nadie se ofreciera a recibirlo. “Todavía no encontramos un transito por unos días, y ninguna familia ha preguntado por él. Es muy amoroso, super buenudo”, expresó.
Señalo que quienes deseen colaborar con un tránsito o una adopción pueden comunicarse a través de las cuentas de Facebook e Instagram del grupo. Asimismo, se refirió a la deuda veterinaria y, a modo de cierre, dijo a LOA: “No tenemos cuenta en veterinarias, quienes también quieran donar tenemos un punto en zona centro: Trillon galería sur 1 local 22, o mediante nuestro alias valentin.huellitas“.
