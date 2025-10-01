Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso de Roco, un perro de seis años atropellado al menos dos veces por una camioneta que se dio a la fuga en Río Gallegos, generó una fuerte indignación en la comunidad. El hecho ocurrió el 23 de septiembre en el barrio San Benito y dejó secuelas graves en el can: perdió un ojo, sufrió una luxación en una de sus patas y recibió múltiples suturas por heridas en distintas partes del cuerpo. Ahora, necesita una familia que le brinde el cuidado y el cariño que merece.

Un perro perdió un ojito tras ser atropellado en el barrio San Benito.

En aquella jornada, unos vecinos junto a una integrante del grupo “Valentín en cada huella” —dedicado a rescatar animales en situación de vulnerabilidad— lo auxiliaron y lo llevaron de inmediato al veterinario.

Tras recibir atención médica, las rescatistas intentaron dar con sus dueños sin obtener respuestas. Si bien consiguieron un tránsito provisorio, ese lugar se encuentra próximo a terminar. “Roco, nuestro piratita guerrero, necesita ayuda (…) le quedan solo 6 días en su tránsito actual, luego debería volver a su zona, la calle“, alertaron en redes sociales este 30 de septiembre.

En el mismo posteo contaron que el martes asistió nuevamente a un control veterinario, con una deuda acumulada de $45.000. Además, detallaron: “Este jueves será castrado, y soñamos con que pueda recuperarse rodeado de amor y que mejor aún, en una familia definitiva”. Y remarcaron: “Roco ya demostró que tiene unas ganas enormes de vivir y dar amor. No dejemos que vuelva a la calle“.

Ese miércoles, La Opinión Austral dialogó con Daiana Díaz —referente de “Valentín en cada huella”—, quien lamentó que hasta el momento nadie se ofreciera a recibirlo. “Todavía no encontramos un transito por unos días, y ninguna familia ha preguntado por él. Es muy amoroso, super buenudo”, expresó.

Señalo que quienes deseen colaborar con un tránsito o una adopción pueden comunicarse a través de las cuentas de Facebook e Instagram del grupo. Asimismo, se refirió a la deuda veterinaria y, a modo de cierre, dijo a LOA: “No tenemos cuenta en veterinarias, quienes también quieran donar tenemos un punto en zona centro: Trillon galería sur 1 local 22, o mediante nuestro alias valentin.huellitas“.

Leé más notas de La Opinión Austral