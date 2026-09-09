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El Hospital Regional de Río Gallegos comenzó con las entrevistas a los profesionales que participan del concurso para ingresar a las residencias médicas. El proceso busca recuperar una de las funciones históricas de la institución: su rol como hospital escuela y espacio de formación de profesionales.

En diálogo con LU12 AM680, el secretario de Política Sanitaria, Ricardo Coloccini, explicó que el concurso se puso en marcha con el trabajo conjunto de las áreas de Investigación y Docencia del Ministerio de Salud y de los hospitales de Río Gallegos y Caleta Olivia.

“Estamos tratando de reconstruir esa idea de lo que es un hospital escuela”, señaló Coloccini, quien planteó que la formación de profesionales en el ámbito público debe ser considerada una política de Estado.

Según explicó, el objetivo no es solamente incorporar jóvenes profesionales al sistema sanitario, sino también fortalecer a las propias instituciones. “Donde hay estudio, donde hay actualización, donde hay un empeño permanente por mejorar protocolos y circuitos de atención, hay crecimiento”, sostuvo.

“La residencia nos va a ayudar a crecer”, afirmó Colocchini.

En ese sentido, remarcó que las residencias permiten formar profesionales que conocen las características del sistema sanitario provincial y la realidad de las comunidades en las que posteriormente pueden desarrollar su actividad. “La residencia nos va a ayudar a crecer”, afirmó Coloccini, y anticipó que uno de los objetivos para los próximos años es recuperar otras especialidades que dejaron de contar con residencias.

Los cargos disponibles

Actualmente, el concurso en el Hospital Regional de Río Gallegos contempla dos cupos para la residencia de clínica médica.

También se abrió el llamado para neonatología, aunque hasta el momento no se registraron inscripciones. Desde el área sanitaria analizan extender la convocatoria con el objetivo de incorporar profesionales interesados en esa formación.

“Estamos tratando de reconstruir esa idea de lo que es un hospital escuela”.

RICARDO COLOCCINI

En paralelo, se encuentra en desarrollo un concurso para un cargo de anestesia, que se lleva adelante en conjunto con la Asociación de Anestesia de Río Gallegos y bajo el reglamento de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia.

A estos cargos se suman los correspondientes a la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria (RISAM): uno para Psicología, uno para Trabajo Social y uno para Enfermería.

Una beca atada al salario estatal

Uno de los puntos que busca fortalecer la convocatoria es el esquema de becas para los residentes. Coloccini señaló que Santa Cruz cuenta actualmente con una de las becas de residencia más altas del país y explicó que, a partir de este año, la provincia asumió el financiamiento de las plazas de formación que anteriormente contaban con participación nacional.

El concurso en el Hospital Regional de Río Gallegos contempla dos cupos para la residencia de clínica médica.

Además, se estableció un mecanismo por el cual la beca queda vinculada a la unidad salarial de los trabajadores de la Administración Pública. De esta manera, cada actualización salarial impactará también en el monto que perciben los residentes.

De acuerdo con el funcionario, un residente puede percibir actualmente entre $2,5 millones y $2,8 millones, a lo que se suma un plus vinculado a la cuestión habitacional.

El objetivo es que ese esquema permita mejorar la capacidad de convocatoria, especialmente frente a la necesidad de atraer profesionales de otras provincias.

Formación y arraigo

Para Coloccini, el desafío no termina con lograr que los profesionales lleguen a Santa Cruz. La apuesta es que puedan permanecer y desarrollar su carrera dentro del sistema sanitario provincial.

El funcionario remarcó además que el sistema público santacruceño cuenta con exresidentes que actualmente ocupan cargos de conducción, como directores de hospitales y jefes de centros de salud.

La estrategia adquiere particular relevancia en el interior provincial, donde las dificultades para atraer y retener profesionales son mayores. “La formación de posgrado acá en la provincia es una política justamente para favorecer el arraigo profesional”, concluyó Coloccini.