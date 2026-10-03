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Las intensas lluvias que afectan a Río Gallegos desde el viernes provocaron acumulación de agua y complicaciones para circular en distintos sectores de la ciudad.

Durante un móvil de La Opinión Austral y LU12 AM680, el periodista Matías Fenelli estuvo en el Barrio del Carmen sobre la calle French y Posada, donde se pudo observar una importante cantidad de agua sobre la calzada y dificultades para el tránsito vehicular.

Los vecinos habían advertido sobre la situación y se comunicaron para solicitar asistencia ante el anegamiento de las calles. Según se informó durante el recorrido, tanto Protección Civil Provincial como el área municipal ya habían recibido los avisos y se encontraban trabajando en diferentes sectores de Río Gallegos.

En el lugar, los organismos indicaron que avanzarían con tareas para desagotar la zona y dar respuesta a los vecinos afectados por la acumulación de agua.

Suspendieron partidos de la Liga de los Barrios

El mal tiempo también impactó en las actividades deportivas previstas para este sábado.

Los partidos de Primera de la Liga de los Barrios que debían disputarse en canchas de tierra fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas.

En tanto, resta definir qué ocurrirá con los encuentros previstos en las canchas Pino y Nora Vera, dos de los sectores donde también se registró una importante acumulación de agua.

Cómo seguirá el tiempo en Río Gallegos

El pronóstico anticipa que las condiciones climáticas continuarán durante la jornada del sábado.

Se esperan lluvias y chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura máxima prevista es de 8 °C, mientras que la mínima será de 5 °C.

Durante la tarde, los vientos podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Las intensas lluvias provocaron calles anegadas y complicaciones para circular en Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las precipitaciones podrían disminuir durante la noche, aunque se prevé que continúen algunas lluvias durante las primeras horas del domingo.

Ante este escenario, las autoridades mantienen las tareas de asistencia en los sectores afectados por la acumulación de agua mientras continúan las precipitaciones en la capital santacruceña.